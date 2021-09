Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji yolculuğunun en önemli ayağı budur!

20 Eylül 2021 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 22:30

Selçuk Bayraktar, AKŞAM TV'nin sorularını yanıtladı ve özel açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST hakkında sorulan duygu ve düşüncelerine Bayraktar şu yanıtı verdi:

"TEKNOFEST bir mevsim gibi, fırtına gibi, içimizi ısıtan ve umut verin bir dönüşüm rüzgarı gibi her yıl geliyor ve gidiyor. Bizi inanılmaz mutlu ediyor. Çok büyük enerji veriyor. Özellikle geleceğin teknoloji şampiyonları olacak gençlerin eserlerini görmek, onların heveslerini, gayretlerini, emeklerini görmek bir ağabeyleri olarak beni çok mutlu ediyor. Tabi kutlamalar da var burada. İşte gökyüzünde gösteriler oluyor. Bunlar da unutamayacağımız kareler bırakıyor. TEKNOFEST'in her bir saniyesi, her bir metrekaresi (450 bin metrekare) dolu dolu geçiyor. Renkli hatıralarla girip çıkıyor hayatımıza."

"TÜRKİYE'NİN 81 İLİ GELİYOR, 111 ÜLKEDEN KATILIM VAR"

"TEKNOFEST'in 4. Yılındayız. Türkiye'nin 81 ili geliyor. 111 ülkeden katılım var. Artık Türkiye'nin sınırlarını da aşmaya başladı TEKNOFEST."

"Her yıl yoğun katılım olduğunu belirten Bayraktar Azerbaycan, Endonezya ve Ukrayna'nın da TEKNOFEST'in ülkelerinde düzenlenmesini istediğini söyledi."

"Öğrencilerin yoğun katılımı var. Bunun yanında 7'den 70'e ziyaretçilerimiz var. 2. yıl 1 milyon 720 bin insan ziyaretçi katılmıştı TEKNOFEST'e. Açık ara dünyadaki en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği bu."

MİLLİ TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNUN EN ÖNEMLİ AYAĞI BUDUR

"Burada bundan 20 sene öncesine gidecek olsak Türkiye'de üretilen teknolojiler desek bu gibi eserleri bulamazdık. Bu herkese ben dahil olmak üzere büyük bir özgüven veriyor. Biz bunu da mı yapmışız hatta artık şunu söylüyoruz belki 20 sene öncesinde bizden böyle eserler çıkmaz ileri teknoloji mi olacak sadece Avrupa'dan çıkar denirken artık biz yaparız yaptık mı en iyisini yaparız diyen gençler yetişiyor en büyük kazanım bu bence. Yani 20 sene öncede aynı kapasiteye sahip insanlar vardı ama artık daha özgüvenli konuşabiliyoruz. Hemen ileride Gökbey, Tusaş'ın ürettiği insanlı helikopter var hemen ileride dünyanın sadece 3 ülkede üretilen Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı var hemen ileride yerli otomobil var stantların içinde teknolojinin farklı alanlarında girişimlerimiz var. Hepsini bir arada gördüğünüzde demek ki bizim insanımızda yapabiliyor. Daha dünyada çok daha iddialı da olabiliriz diyebiliyoruz paradigma dediğimiz milli teknoloji yolculuğunun en önemli ayağı budur."