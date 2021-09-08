İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4619
  • EURO
    10,0235
  • ALTIN
    487.615
  • BIST100
    1433.85
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Selçuk Bayraktar o mesajın anlamını açıkladı: Dünya bizden almak için sıraya giriyor
Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar o mesajın anlamını açıkladı: Dünya bizden almak için sıraya giriyor

Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, dün sosyal medya hesabından, 'Artık aynalı tüfeği Martin'e yaptırmıyoruz' mesajının arkasındaki anlamı Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları incelemelerinde açıkladı. 'Hiçbir şeyin ortasındaki bu ıssız yerde Türkiye'nin yüksek teknolojideki kaderi yazılıyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor' diyen Selçuk bayraktar, 'Biz gençliğimizde şunu yaşadık; İşte ancak yabancılar yapar. En kıymetli silahı yaptırdığında ‘Aynalı Martin' yaptırdım diyor. Martin bir silah markası. Biz artık Martin'de daha iyisini yapıyoruz ve dışarıdan almıyoruz. Dünya bizden almak için sıraya giriyor.” dedi.

8 Eylül 2021 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:15
ABONE OL

Selçuk Bayraktar, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, dün sosyal medya hesabından paylaştığı "Artık aynalı tüfeği Martin'e yaptırmıyoruz." mesajı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Selçuk Bayraktar, "Gençlerimizi görünce çok duygulanıyoruz. Şu anda Aksaray Tuz Gölü'ndeyiz. Her yıl bu dönem de buraya geliyoruz. Burası ıssız bir çöl gibi bir yer. Burada tozun toprağın güneşin altında günlerce çalışıyorlar. Hiçbir şeyin ortasında bir yer. Burada bu gayretleriyle hayalleriyle buna emek sarf ederek kendilerini de dönüştürüyorlar. Kendileriyle beraber toplumu da dönüştürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda roketlerin bir volkan gibi yerden fışkırdığını söyleyen Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

Volkanlar nasıl ki yer yüzünü değiştiriyorsa bunlar da tüm toplumu değiştirecek. Ve belki ülkemizin geleceğini, uzay serüvenindeki ve yüksek teknolojideki geleceğini inşa ediyorlar. Hiçbir şeyin ortasındaki bu ıssız yerde Türkiye'nin yüksek teknolojideki kaderi yazılıyor bir anlamda. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Biz gençliğimizde şunu yaşadık; İşte ancak yabancılar yapar... Bilimde kurucu bir medeniyet olmamıza rağmen bu yaşandı. Yani bu türkülerimize kadar işledi. En kıymetli silahı yaptırdığında 'Aynalı Martin' yaptırdım diyor. Martin bir silah markası. Biz artık Martin'de daha iyisini yapıyoruz ve dışarıdan almıyoruz. Dünya bizden almak için sıraya giriyor." dedi.

(Haber 7)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.