Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu: Başvurular başladı

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençlere destek amacı taşıyan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları başladı.

T3 Vakfı, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL'ye kadar burs imkanı tanıyacak.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'Nİ OMUZLAYACAK GENÇLERİMİZİN DİKKATİNE"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı başvurularının başladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek ve Milli Teknoloji Hamlesi'ni omuzlayacak gençlerimizin dikkatine. Binlerce öğrencimize eğitim desteği verecek olan "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" başvuruları başladı." ifadelerini kullandı.