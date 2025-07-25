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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar tarih vererek duyurdu: NEXT Teknofest Sosyal kullananlara sürprizlerimiz olacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, herkesi NEXT Teknofest Sosyal'i kullanmaya davet ederek, 'TEKNOFEST için 17-21 Eylül'de İstanbul'da olacağız. NEXT Teknofest Sosyal'i kullanarak gelirseniz büyük sürprizler sizleri bekliyor olacak.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ25 Temmuz 2025 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar tarih vererek duyurdu: NEXT Teknofest Sosyal kullananlara sürprizlerimiz olacak
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TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal genel kullanıma açıldı.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZLER SİZLERİ BEKLİYOR"

Konu hakkında NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Selçuk Bayraktar, "Bu alanda da bağımsız olabilmek adına böylesine bir eser geliştirdi gençlerimiz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan aldığı destekle ve bunun yanında Baykar'ın mühendislerinin desteğiyle NEXT Teknofest Sosyal deneme sürümüyle yayına çıktı." ifadelerini kullandı.

Herkesi NEXT Teknofest Sosyal'i kullanmaya davet eden Bayraktar, "TEKNOFEST için 17-21 Eylül'de İstanbul'da olacağız. NEXT Teknofest Sosyal'ı kullanarak gelirseniz büyük sürprizler sizleri bekliyor olacak. " dedi.

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