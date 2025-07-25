TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal genel kullanıma açıldı.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZLER SİZLERİ BEKLİYOR"

Konu hakkında NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Selçuk Bayraktar, "Bu alanda da bağımsız olabilmek adına böylesine bir eser geliştirdi gençlerimiz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan aldığı destekle ve bunun yanında Baykar'ın mühendislerinin desteğiyle NEXT Teknofest Sosyal deneme sürümüyle yayına çıktı." ifadelerini kullandı.