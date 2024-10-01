Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanında

Bayraktar, yanında görevlilerle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında düzenlenen festivale katılan kuruluşların Adana Havalimanı'ndaki etkinlik çadırlarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Prova uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü izleyen Bayraktar daha sonra oluşturulan "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nı ziyaret etti. Bayraktar, alanda Çanakkale Savaşları'nın atmosferinin yaşatıldığı simülasyonu izledi.
Bayraktar ziyareti sırasında katılımcılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.