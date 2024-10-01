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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanında

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da yarın teknoloji tutkunlarını ağırlamaya başlayacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanını ziyaret etti.

AA1 Ekim 2024 Salı 16:19 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanında
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Bayraktar, yanında görevlilerle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında düzenlenen festivale katılan kuruluşların Adana Havalimanı'ndaki etkinlik çadırlarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Prova uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü izleyen Bayraktar daha sonra oluşturulan "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nı ziyaret etti. Bayraktar, alanda Çanakkale Savaşları'nın atmosferinin yaşatıldığı simülasyonu izledi.

Bayraktar ziyareti sırasında katılımcılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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