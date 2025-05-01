TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025'in açılış töreninde konuştu.

Bayraktar, "Yanıbaşımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de çocuklar bombalanıyor, bu karanlık ancak hakikatin eşiğiyle dağılır. Teknolojiyi adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı, pusulası vicdan olan yeni bir dünya... Kıbrıs'a artık yalnızca tatil için değil, bilim için, teknoloji için, üretmek için gelinmeli, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler buraya Lefkoşa'ya, Mahusa'ya, Güzelyurt'a gelmeli. Gelin hep birlikte el ele verelim, gelin bu dünyayı daha adil bir yer yapalım, TEKNOFEST burada, milletimiz burada, gelecek burada ve inanın genç kardeşlerim gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz" dedi.