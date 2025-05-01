İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4441
  • EURO
    43,6715
  • ALTIN
    3976.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar'dan Gazze mesajı: Teknolojiyi adaletin gücü yapacak bir dünya kurulmalı
Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar'dan Gazze mesajı: Teknolojiyi adaletin gücü yapacak bir dünya kurulmalı

TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, 'Yanıbaşımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de çocuklar bombalanıyor, bu karanlık ancak hakikatin eşiğiyle dağılır. Teknolojiyi adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı, pusulası vicdan olan yeni bir dünya...' dedi.

1 Mayıs 2025 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar'dan Gazze mesajı: Teknolojiyi adaletin gücü yapacak bir dünya kurulmalı
ABONE OL

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025'in açılış töreninde konuştu.

Bayraktar, "Yanıbaşımızda büyük bir insanlık suçu, bir soykırım yaşanıyor. Gazze'de çocuklar bombalanıyor, bu karanlık ancak hakikatin eşiğiyle dağılır. Teknolojiyi adaletin ve merhametin gücü yapacak bir dünya kurulmalı, pusulası vicdan olan yeni bir dünya... Kıbrıs'a artık yalnızca tatil için değil, bilim için, teknoloji için, üretmek için gelinmeli, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler buraya Lefkoşa'ya, Mahusa'ya, Güzelyurt'a gelmeli. Gelin hep birlikte el ele verelim, gelin bu dünyayı daha adil bir yer yapalım, TEKNOFEST burada, milletimiz burada, gelecek burada ve inanın genç kardeşlerim gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.