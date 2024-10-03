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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar TürkMedya Dijital'e konuştu: Herkesi TEKNOFEST'e bekliyoruz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da TürkMedya standını ziyareti sırasında TürkMedya Dijital'e konuştu. Selçuk Bayraktar, 'En fazla etkinliğimiz olan TEKNOFEST'imiz oluyor. Pazar gününe kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz.' dedi.

Star Gazetesi3 Ekim 2024 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar TürkMedya Dijital'e konuştu: Herkesi TEKNOFEST'e bekliyoruz
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gün etkinlikleri başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da alanda bulunan Star Gazetesi ve Akşam Gazetesi gibi çok sayıda markayı bünyesinde barındıran TürkMedya standını ziyareti etti.

TÜRKMEDYA DİJİTAL'E KONUŞAN SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST ÇAĞRISI

Selçuk Bayraktar, TürkMedya Dijital'e TEKNOFEST Adana hakkında açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi İçerik Editörü Gülsüm Senanur Demir'in "TEKNOFEST Adana coşkuyla başladı. Siz de Allah'ına kurban Adana dediniz. Nasıl geçiyor serüven?" sorusunu cevaplayan Bayraktar, "Adana'nın Allah'ına kurban muhteşem gidiyor. Tabi bu yıl etkinliklerimiz de paydaş kurumlarımızın da etkinlikleri gerçekten artık çıtayı aştı. Muhteşem etkinlikleri var. En fazla etkinliğimiz olan TEKNOFEST'imiz oluyor. Pazar gününe kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

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