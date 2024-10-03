Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gün etkinlikleri başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TürkMedya standını ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da alanda bulunan Star Gazetesi ve Akşam Gazetesi gibi çok sayıda markayı bünyesinde barındıran TürkMedya standını ziyareti etti.

TÜRKMEDYA DİJİTAL'E KONUŞAN SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST ÇAĞRISI



Selçuk Bayraktar, TürkMedya Dijital'e TEKNOFEST Adana hakkında açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi İçerik Editörü Gülsüm Senanur Demir'in "TEKNOFEST Adana coşkuyla başladı. Siz de Allah'ına kurban Adana dediniz. Nasıl geçiyor serüven?" sorusunu cevaplayan Bayraktar, "Adana'nın Allah'ına kurban muhteşem gidiyor. Tabi bu yıl etkinliklerimiz de paydaş kurumlarımızın da etkinlikleri gerçekten artık çıtayı aştı. Muhteşem etkinlikleri var. En fazla etkinliğimiz olan TEKNOFEST'imiz oluyor. Pazar gününe kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz" dedi.

STAR GAZETESİ'NE KONUŞAN SELÇUK BAYRAKTAR'DAN #TEKNOFEST ÇAĞRISI



TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da TürkMedya standını ziyareti sırasında Star Gazetesi'ne konuştu. Bayraktar, "En fazla etkinliğimiz olan... pic.twitter.com/W1f3iO1AtV — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 3, 2024

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

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