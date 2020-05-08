Selçuk Bayraktar'dan ''Akıncı'' müjdesi

08 Mayıs 2020 Cuma 16:39 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:41

Türkiye sadece filosundaki İHA ve SİHA sayısının yanı sıra, Akıncı gibi tarihi projelerinde sayısını yükseltmeye devam ediyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na "kardeş" geldiğini duyurdu.

#MilliTeknolojiHamlesi hastagıyla müjdeyi veren Bayraktar, koronavirüs sürecine dikkat çekerek, "Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz." ifadesini kullandı.

AKINCI'NIN ÖZELLİKLERİ

Görev gereklerine göre, 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-81, 8 adet MAM-C’yle donatılabilecek Akıncı, ayrıca başka bir konfigürasyonda aynı anda 2’şer adet Teber-81, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ilk milli hava füzelerinden Gökdoğan ile görev yapabilecek.

İki türde olan AKINCI’nın, Taarruzi İHA’sının teknik özellikleri şu şekilde:

Havada Kalış: 24 Saat

İrtifa: 40.000 Feet

Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton

Kanat Açıklığı: 20 mt

Motor: 2×900 Hp Turboprop

Veri Ağı: LOS\SATCOM

Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A

AKINCI SİHA’ları teknik özellikleri ise şöyle açıklanıyor:

Elektronik Harp

SAR Keşif

Sinyal İstihbaratı

EO\IR Keşif

Geniş Alan Gözetleme