ATMACA Gemisavar Füzemiz, envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.
Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Türk Donanmasının gücüne güç katacak milli füzemizle ilgili bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu" dedi.
ROKETSAN'ın paylaşımını alıntılayan Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu... Bir mühendis olarak gurur duydum. Emeği geçen, ter döken, yüreğini koyan tüm ekibe tebrikler. Savunma sanayimizde ülkemizin bağımsızlığı için #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuna destek olan ve liderlik eden tüm yöneticilerimize şükranla..." açıklamasını yaptı.