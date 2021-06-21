21 Haziran 2021 Pazartesi 07:06 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 07:06

ATMACA Gemisavar Füzemiz, envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR: İZLERKEN TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Türk Donanmasının gücüne güç katacak milli füzemizle ilgili bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu" dedi.

ROKETSAN'ın paylaşımını alıntılayan Bayraktar, "İzlerken tüylerim diken diken oldu... Bir mühendis olarak gurur duydum. Emeği geçen, ter döken, yüreğini koyan tüm ekibe tebrikler. Savunma sanayimizde ülkemizin bağımsızlığı için #MilliTeknolojiHamlesi vizyonuna destek olan ve liderlik eden tüm yöneticilerimize şükranla..." açıklamasını yaptı.