Selçuk Bayraktar'dan 'Gazze' tepkisi: Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'un açılışında konuştu.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Köklerin göklere uzandığı tarihin akışının yeniden yazıldığı bu meydana TEKNOFEST'e hoş geldiniz. TEKNOFEST Kendi gök kubbemiz altında kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Bu yıl sınırları aşarak önce kardeş vatana uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Tersanesinde yüz binleri ağırladık. Şimdi Atatürk Havalimanı'ndayız.

Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13 yeni olmak üzere 64 farklı yarışma ile dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz.

Türkçe büyük dil modeli yarışmasıyla yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki yetenek yarışmasıyla milli teknoloji hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. İlk kez kurulan TEKNOFEST şampiyonlar geçicinde gençlerimizin hayallerini, yüzden fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü'ndeki Roket Yarışmamızda aynı anda üç roketin gökyüzü ile buluştuğu o an gibi tarihe nice notlar düşeceğiz.

"BİZİM KUTLU MÜCADELEMİZ TEKNOFEST KUŞAĞININ ÖZGÜVENİNİ DİRİLTMEKTİR"

Sadece bunlarla da kalmıyoruz TEKNOFEST bilim sokağında geleceğin Aziz Sancarları aydınlık yarınlarımızı temellerini atacak. Ortaya koyulan onca emeğin, kırılan bunca rekorun tek bir amacı var. O da gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebildiklerini göstermektir. İşte bizim kutlu mücadelemiz TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir.

Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı insan onurunun hiçe sayıldığı karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor. Gazze'de çocuklar masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik muhakkak kazanacak."

Milli teknoloji hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız teknolojiyi vicdanla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır.

Milli teknoloji hamlesinin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak. Yüksek teknoloji sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve icatları görmüyoruz. O fikirleri koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri görüyoruz. Yarın bu teknolojileri fabrikalarda üretecek on binlerce gencimizi görüyoruz.

Tam bağımsızlık mücadelesinin bir cephesi de dijital dünya. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. Sosyal medyasından arama motorlarına attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar bu teknoloji insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST Kuşağı kendi cevabını verdi. Türkiye'nin sosyal medyası NSosyal'i hayata geçirdi. NSosyal herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform."

'SİZLERE BİR MÜJDE DAHA VERMEK İSTİYORUM'

Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. TEKNOFEST kuşağı yeni bir adım daha attı. Küre Dijital Ansiklopedi. Küre yapay zeka destekli açık kaynaklı ama en önemlisi her bilginin belli olduğu güvenilir bir referans kaynağı olacak. Küre sizlerin tartışacağı yaşayan bir bilgi kaynağı olacak.

Sizleri NSosyal'e ve Küre'ye davet ediyorum. Medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları bugün burada sizlere ufuk çizmeye gelmedik. Zira sizler ufkun ta kendisisiniz. Bizim görevimiz kanatlarınızın altını en güçlü rüzgarlarla doldurmaktır. Sizlerden tek bir şey istiyoruz. Hayallerinizin sınırlarını gökyüzüyle dahi daraltmayın. Semaların da ötesini hedefleyin. Her bir projeniz bu aziz milletin tam bağımsızlığı yolunda atılmış bir adımdır. Sizin göreviniz çöken bu köhne dünya düzenini tüm kurumlarıyla yeniden inşa etmektir. Gelin şimdi hep birlikte bu tarihi günde tarihe bir not düşelim, gelin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealini, bilim ve kadim değerlerimiz ışığında hep birlikte inşa edelim. Gelin bu coşku ile ülkemizi hep birlikte zirveye taşıyalım. Gelecek bizimdir, gelecek TEKNOFEST kuşağınındır, gelecek Türkiye'nindir. Yolumuz açık ufkumu daim olsun.