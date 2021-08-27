İSTANBUL 35°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3462
  • EURO
    9,856
  • ALTIN
    487.518
  • BIST100
    1458.23
Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Haydi git, uğurlar ola!

Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) hakkında sosyal medyadan çok önemli bir paylaşımda bulundu. AKINCI TİHA'nın göreve başlamasına iki gün kaldığını belirten Selçuk Bayraktar, 'Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!, 2 gün kaldı göreve başlamana…' ifadelerini kullandı.

27 Ağustos 2021 Cuma 20:41 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 20:43
ABONE OL

Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Bayraktar AKINCI uçmak için gün sayıyor. Selçuk Bayraktar da AKINCI TİHA hakkında çok önemli bir paylaşım yaptı. Bayraktar, resmi Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın 29 Ağustos'ta göreve başlayacağını duyurdu.

Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! Haydi git AKINCI, uğurlar ola! 2 gün kaldı göreve başlamana..."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.