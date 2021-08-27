Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Haydi git, uğurlar ola!

27 Ağustos 2021 Cuma 20:41 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 20:43

Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Bayraktar AKINCI uçmak için gün sayıyor. Selçuk Bayraktar da AKINCI TİHA hakkında çok önemli bir paylaşım yaptı. Bayraktar, resmi Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın 29 Ağustos'ta göreve başlayacağını duyurdu.

Bayraktar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! Haydi git AKINCI, uğurlar ola! 2 gün kaldı göreve başlamana..."