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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan siyasi liderlere ''Next'' daveti... İlk karşılık Bahçeli'den geldi

NEXT Teknofest Sosyal'in 500 bin kullanıcıya ulaşmasına çok az kaldığını bildiren Selçuk Bayraktar, siyasi parti genel başkanlarını NEXT Sosyal'e üye olmaya davet etti. Bayraktar'ın davetine ilk karşılığı MHP Genel Başkanı Bahçeli verdi. Bahçeli, Bayraktar'ın çağrısından hareketle Next Sosyal hesabı açtı.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 15:19 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan siyasi liderlere ''Next'' daveti... İlk karşılık Bahçeli'den geldi
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması NEXT Sosyal'in 500 bininci üyeye çok yaklaştığını bildirdi.

500 BİNİNCİ ÜYEYE ÖZEL HEDİYE

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 Bin Kullanıcıya Çok Az Kaldı! NeXT ailemiz büyümeye devam ediyor. 500,000'inci üyemize özel hediyemiz var. Next'e gelin, ailecek, sülalecek gelin. Biz buradayız" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR'DAN SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINA NEXT DAVETİ

Bayraktar, bir diğer mesajında ise "Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarını ve partilerini Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e davet ediyoruz. Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız" çağrısında bulundu.

DEVLET BAHÇELİ: NEXT SOSYAL AİLESİNE KATILMAKTAN GURUR DUYUYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selçuk Bayraktar'ın çağrısından hareketle Next Sosyal hesabı açtı.

Next Sosyal hesabından bir paylaşımda bulunan Bahçeli, "Sayın Selçuk Bayraktar, Çok değerli hizmetlerin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal'i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ise, Bahçeli'ye verdiği cevapta, "Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sn. Genel Başkanım. T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç arkadaşlarımızın emekleriyle Türkiye'nin yeni ve yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'i hayata geçirdik. Sahte hesapların, dezenformasyonun, hakaretin, psikolojik şiddetin, istismarın, algoritmik müdahalelerin olmadığı, özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklimin hakim olduğu bir paylaşım mecrası tasarlıyoruz. Sizi yeni ve yerli sosyal medya platformumuz Next Sosyal'de görmek bizler için büyük mutluluk... Güzellikler dileklerimle..." ifadelerine yer verdi.

BAYRAKTAR'DAN BAHÇELİ'YE: ŞEREF VERDİNİZ

"Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sn. Genel Başkanım" ifadelerini kullanan Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç arkadaşlarımızın emekleriyle Türkiye'nin yeni ve yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'i hayata geçirdik. Sahte hesapların, dezenformasyonun, hakaretin, psikolojik şiddetin, istismarın, algoritmik müdahalelerin olmadığı, özgür, bağımsız, şeffaf ve kucaklayıcı bir dijital iklimin hakim olduğu bir paylaşım mecrası tasarlıyoruz. Sizi yeni ve yerli sosyal medya platformumuz Next Sosyal'de görmek bizler için büyük mutluluk... Güzellikler dileklerimle." dedi.

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