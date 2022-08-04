Selçuk Bayraktar'ı örnek aldılar! Öğrenciler tasarladı: Gökdoğan semaya kavuşmaya hazır

TÜ Öğretim Üyesi ve takımın danışmanı Aydın Güllü, AA muhabirine, mühendislik bölümünden 10 öğrenciden oluşan ekibin 9 aydır roket yapımı için çalıştığını söyledi.

Öğrencilerin yaz tatilini de okuldaki atölyede çalışarak geçirdiğini anlatan Güllü, takımın "Gökdoğan" adını verdiği bir roket yaptığını anlattı.

Güllü, roketin, Aksaray'daki Tuz Gölü'nde 6 Ağustos'ta düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmasında fırlatılacağını belirterek, "Takım üyesi öğrencilerin ufku burada açıldı. Kendilerini roket, uydu sistemleri, insansız hava araçları gibi sektörlerde çok geliştirdiler. İnsansız hava araçlarının sensör teknolojilerini biliyorlar. Onlara yazılım geliştiriyorlar." dedi.

Roketin sadece mekanik yapıdan oluşmadığını, içerisinde elektronik kart ve yazılım teknolojileri de bulunduğunu dile getiren Güllü, "Günümüzde ülkemizin parlayan yıldızlarından İHA'lara katkı sağlayan gençleri üniversitelerde yetiştiriyoruz. Yetişen öğrencilerimize alttan gelen öğrencilerimiz dahil oluyor. Önümüzdeki yıllarda model uydu çalışmalarımız, insansız hava araçları, dikey inişli roket takımları ve Elon Musk roket projelerine ilişkin çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Güllü, 3 bin metre irtifaya sahip roketi Roketsan'ın motor desteğiyle yaptıklarını ve çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

- "SİHA VE İHA'LARI YAPAN SELÇUK BAYRAKTAR'I ÖRNEK ALIYORUZ"

Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi ve takımın kaptanı Bengüsu Şen de yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Yaz tatilini okulda geçirdiklerini anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Sanayide çalışan ustalar roket yapımında bize destek oldu. Fabrikalardan sponsorluk alarak ortaya çıkardık bu roketi. Gökdoğan'da herkesin emeği var. SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz. Biz de ülkemize katkı sağlamak için roket sistemini kurmak istiyoruz. Büyük emeklerle yaptığımız Gökdoğan roketimiz de semaya kavuşmaya hazır. Orta irtifa yükselebilen roket, insani yardım malzemesi, ilaç, teknik malzeme ya da dron taşıyabilecek. Geliştirildiği takdirde ise silah olarak bile kullanılabilir."

Takım üyesi Alperen Yüksel ise dünyada ve Türkiye'de son yıllarda havacılık ve uzay teknolojisinde gelişmeler yaşandığını söyledi.

İHA'lardan ilham alarak Gökdoğan'ı yaptıklarını anlatan Yüksel, Türkiye'yi havacılık teknolojisinde ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Yüksel, önceki yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında 8. olduklarını, bu yıl 1. olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.