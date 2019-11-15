21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7569
  • 6,3502
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı paylaşımı: Yürümeye başladı

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yer testi görüntüsünü yayınladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ekibiyle çalıştığı anların görüntüsünü, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı.

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanına terörden gözaltı

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

"Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider"

'Erdoğan tarihin akışını değiştiren bir lider'

Ekonomiye 391 milyar kredi desteği

Ekonomiye 391 milyar kredi desteği

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Bebeğini  poşete koyup arsaya attı

Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık

Önce delirten hastalık şimdi de unutkanlık
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

Korkunç kaza kamerada! Virajı alamayan otomobil, tırı köprüden attı

İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 coşkusu

İşte A Milli Takımımızın EURO 2020 coşkusu

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

Fabrikadaki işini bıraktı... Şimdi paraya para demiyor

Fabrikadaki işini bıraktı... Şimdi paraya para demiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019