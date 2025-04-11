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Bilim-Teknoloji

“Senin Çizimlerinle Geleceğin Şehirleri Resim Yarışması” başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların hayal gücüyle kutluyor! “Senin Çizimlerinle Geleceğin Şehirleri” temasıyla düzenlenen resim yarışması, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri geleceğin şehirlerini hayal etmeye ve bu hayalleri resimle ifade etmeye davet ediyor.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 12:49 - Güncelleme:
“Senin Çizimlerinle Geleceğin Şehirleri Resim Yarışması” başlıyor
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Milli ve özgün teknolojilerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan T3 Vakfı, çocukların teknolojik farkındalığını artırmak ve geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla "Senin Çizimlerinle Geleceğin Şehirleri Akıllı Şehirler" resim yarışmasını hayata geçiriyor. Çocuklar; uçan arabalar, doğayla uyumlu akıllı binalar, robotlarla dolu caddeler ve kendi kendine yeten ekolojik alanlar gibi geleceğin şehirlerine dair fikirlerini sanata dökecek. Katılımcılar, çalışmalarını istedikleri resim tekniğiyle hazırlayabilecek. Sulu boya, pastel, akrilik gibi farklı malzemelerle hayal dünyalarını tuvale yansıtabilecek olan öğrenciler, tamamladıkları eserlerin görsellerini başvuru formu ile birlikte sisteme yükleyerek yarışmaya katılım sağlayabilecek.

MİNİK ELLERLE BÜYÜK HAYALLERİN ŞEKİLLENECEĞİ YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ 16 NİSAN!

Yarışmaya gönderilen eserler, belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecek. Seçilen en başarılı üç çalışma ödüllendirilirken birinci olan katılımcıya elektrikli bisiklet, ikinci olan katılımcıya bisiklet, üçüncü olan katılımcıya ise akıllı saat hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 16 Nisan'da sona erecek. Çocukların hayal gücünü yaratıcı çalışmalara dönüştürmesini teşvik eden bu özel yarışma, katılımcılara geleceğin şehirlerini kendi perspektifleriyle resmetme imkanı sunuyor. Yarışmaya dair tüm ayrıntılara ve başvuru formuna www.t3vakfi.org internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

  • Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
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