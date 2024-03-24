Seyahat süresi 80 dakikaya düşecek! Tarih resmen belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlandığında 80 dakikaya düşecek olan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin önemli gelişmeyi 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde açıkladı.



İstanbul genelinde 80 kilometreye yakın raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle, seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabine, Murat kardeşim ve ekibi, hep beraber bu projeleri hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

SEYAHAT SÜRESİ 80 DAKİKAYA DÜŞECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle sürdür:

"Allah'ın izniyle, seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabine, Murat kardeşim ve ekibi, hep beraber bu projeleri hızlandıracağız. Hızlı tren çalışmalarında da önemli bir safhadayız. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren Hattı'nın ihalesine bu yıl çıkıyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini birbirine bağlayacak, hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin inşası etaplar halinde sürüyor. Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz."

İSTANBUL'A YILLIK 640 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU TEMİN EDİYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi olan İstanbul Havalimanı'nın geçen yıl 76 milyon yolcu trafiğine ulaştığını, kalan etapların da tamamlanmasıyla İstanbul'un ve havalimanının, yolcu ve yük taşımacılığında dünyada rakipsiz bir konuma geleceğini söyledi.

İstanbul için önemli bir prestij projesi olan Haliç Yat Limanı Kompleksi'nin ilk etabının gelecek aylarda hizmete gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi, İstanbul'un sembol eserlerinden biri haline geldi. İnşa ettiğimiz tesislerle İstanbul'a yıllık 640 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz." dedi.

Kalabalığa "Yaparsa?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlardan "AK Parti yapar." yanıtını alınca, "Peki bu zat ne yaptı?" sorusunu yöneltti.