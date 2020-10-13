star.com.tr 13 Ekim 2020 Salı 20:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 20:23

Avast'ta kıdemli bir güvenlik araştırmacısı olan Martin Hron, geçtiğimiz günlerde bir akıllı kahve makinesine nasıl girileceğini keşfetti.

Hron ilk başta kahve makinesini kripto para madenciliği yapmak için kullanmak istediğini, ancak makinede yer alan işlemcinin çok yavaş olduğunu söyledi. Bunun yerine, kahve makinesinin para istemesini sağlayacak bir "fidye yazılımı makinesi" yapmaya karar verdi.

Hron, "Tetiklendiğinde kahve makinesini kullanılamaz hale getiren ve fidye talep eden, aynı zamanda sıcak yatağı açan, su dağıtan ısıtma elemanını kalıcı olarak açan ve öğütücüyü sonsuza kadar döndüren, fidye mesajını gösteren ve bip sesi çıkaran fidye yazılımı yarattık." dedi.



"Bunun herhangi bir kullanıcıyı korkutmak ve çok stresli bir deneyim haline getirmek için yeterli olacağını düşündük," diye ekleyen Hron, "Bu noktada kullanıcının yapabileceği tek şey kahve makinesini elektrik prizinden çıkarmaktır." şeklinde konuştu.



Bu saldırının yapılması düşük ihtimal olarak görülse de bunun da bir siber saldırı olduğu belirtilebilir.

Dikkat edilmesi gereken konu ise kahve makinesinin ev ya da iş ağına bağlanması. Böyle bir durum oluştuğunda hackerların kahve makinesi üzerinden yerel ağa erişim sağlayabileceği ancak bunun için de bir çalışma gerektiği aktarıldı.

İnternete bağlanabilen birçok ürünün güvenlik zaafiyeti, saldırganlar için siber saldırıları daha da uygulanabilir hale getiriyor. Bu durumu siber saldırganlar için, saldırı yüzeylerinin yepyeni dünyasının kötüye kullanımı olarak nitelendiriliyor.





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