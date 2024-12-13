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Bilim-Teknoloji

''Siber Zeka Bilgi Yarışması'' başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 2020 yılından beri düzenlenen ve pazartesi günü bu yılki aşaması gerçekleştirilecek Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin siber farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

AA13 Aralık 2024 Cuma 11:05 - Güncelleme:
''Siber Zeka Bilgi Yarışması'' başlıyor
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AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası olan insanın bu konuda bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Siber güvenlik konusundaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen yarışmaların söz konusu çalışmalarda önemli etkisi bulunuyor. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

- YARIŞMADA BAŞARILI OLANLARI SÜRPRİZ HEDİYELER BEKLİYOR

Gençlerin bu alanda yeterlilik kazanması için "Siber Güvenlikte Milli Ruh" sloganıyla gelecekte ulusal siber güvenliğin emanet edileceği çocukların yeterlilik kazanması için yapılan yarışma kapsamında, konunun uzmanlarınca siber güvenlik konularını kapsayacak şekilde 20 soruluk testler hazırlandı.

Eğlenceli ve bilgilendirici şekilde hazırlanan yarışmada, en çok doğru cevabı en kısa sürede veren öğrenciler, Ofis tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

Yarışmaya ilkokul öğrencileri 16-17 Aralık, ortaokul öğrencileri 18-19 Aralık ve lise öğrencileri 20-21 Aralık'ta "siberzeka.cbddo.gov.tr" adresinden giriş yaparak katılabilecek.

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