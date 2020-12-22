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Bilim-Teknoloji

SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021 yılında hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “eSIM” tanıtım programı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, eSIM teknolojisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini kaydetti.

IHA22 Aralık 2020 Salı 13:43 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 13:45
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“Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi”

Türkiye’nin eSIM teknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak olan eSIM 2021 yılında hayata geçecek” diye konuştu.

Yakın zamanda eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde görmeye başlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

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