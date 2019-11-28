Singapur Türk teknolojisiyle tanıştı

Küresel ölçekte katılımın gerçekleştiği festivalde ilk kez yer alan olan Türk Teknoloji Pavilyonu Bilişim Vadisi tarafından koordine edildi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Singapur Büyükelçiliğimizin desteklediği ve Sistem Global’in danışmanlığını yaptığı organizasyonda ülkemizden 14 öncü ve yenilikçi FinTech firması yerini aldı.

130 ülkeden 60 binden fazla katılımcının ziyaret ettiği etkinlik, firmalarımıza sadece Singapur’a değil, Asya-Pasifik bölgesine de açılmak için önemli fırsatlar sundu. Singapur FinTech Festivali’nde 350’den fazla şirketle uluslararası bağlantı kuran Türk teknoloji firmaları, ürün ve hizmetlerini birinci elden tanıtma ve yabancı firmalarla iş birlikleri imkanına sahip olmaktan dolayı verimli bir fuar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Festivalin ilk gününde Türk Teknoloji Pavilyonu’nu ziyaret eden T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Sn. Prof. Dr. Göksel Aşan, Bilişim Vadisi’ni organizasyona önayak olduğu için tebrik ederken, önümüzdeki yıl ofis olarak da katılım göstermeyi düşündüklerini ve katılımcı firma sayısının da her yıl artacağına inandığını belirtti. T.C. Singapur Büyükelçisi Sn. Murat Lütem de ziyaretinde Singapur ve Türkiye arasında her geçen gün artan ticaret hacminin konvansiyonel sektörler dışında bilişim alanında da gelişmekte olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Festivalin ilk günü akşamında Türk Teknoloji Pavilyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası resepsiyona Türk yetkililer ve firma temsilcilerinin yanı sıra Singapurlu yetkililer ve 100’e yakın uluslararası firma temsilcisi de katılarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Festival organizasyonunu değerlendiren Bilişim Vadisi Genel Müdürü Sn. Serdar İbrahimcioğlu Türk teknolojisini dünyaya açma konusunda ilk kez böylesi bir etkinliğe önayak olmaktan memnuniyet duyduklarını ve bu çalışmaların devamını getirmek konusunda kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, fuar süresince pek çok Singapurlu yetkiliyle bir araya gelme imkânı bulduklarını, bunlar arasında önemli yeri olan Enterprise Singapore ve IPI kurumlarının direktörleriyle yaptıkları görüşmelerin de son derece verimli geçtiğini vurguladı. İki kurumla da Türkiye-Singapur arasındaki teknoloji iş birliklerini geliştirme konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını ifade etti.

Türk Teknoloji Pavilyonu’nda şu firmalar yer aldı: 32Bit, Albaraka Türk Insha ve Alneo, Astav Yazılım, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Enqura, Finartz, FTech Labs, Hamilinden.com, Koophup, Kuveyt Türk Architecht Bilişim, Macellan, Netsum Bilişim ve Türkiye İş Bankası Softtech.