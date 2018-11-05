Sınır güvenliğinde Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi öne geçiyor

Sınırda kara mayınlarının yerine, teknolojinin öne çıktığı güvenlik sistemlerine geçilmesi için yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kaydedilirken, 50 bin dönümün üzerinde alan mayınlardan arındırıldı.

MAYIN TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Yaklaşık 164 bin dönümlük arazi daha mayınlardan temizlenecek. Kara mayınlarının yerini ise Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (SFGS) Projesi alıyor. Teknolojinin aktif olarak kullanıldığı SFGS Projesi, başta Suriye sınırı olmak üzere önemli ölçüde tamamlandı. Suriye sınırında 810 kilometre, İran sınırında ise 90 kilometrelik bölüm, modüler beton duvarlarla örüldü. Devriye yolu çalışması devam ediyor.

MİLLİ İHA'YA YERLİ UYDU

Milli insansız hava araçlarının (İHA) uydu kontrolü için geliştirilen yerli modemin ardından anten de yerlileştirildi. Anka-S’nin yakın zamanda yerli uydu terminalleriyle görev yapması planlanıyor.

CTech, İHA’lar başta olmak üzere, askeri ve sivil hava araçlarında kullanılmak üzere hava uydu terminali geliştirmek için bir süredir çalışıyor. CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, uydu terminali çalışmalarının 2013’ten bu yana gündemlerinde olduğunu söyledi.

(Akşam)