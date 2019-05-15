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Zırhlı mobil sınır güvenlik aracı ''Ateş'' için seri üretime geçildi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler ve lider teknoloji şirketi ASELSAN'ın güçlerinin birleşimiyle ortaya çıkan zırhlı mobil sınır güvenlik aracı Ateş için seri üretime geçildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN'ın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik mobil gözetleme araçları tedarik işinde çalışmalar sürüyor.

Ateş Zırhlı/Zırhlandırılabilir Mobil Sınır Güvenlik Aracı Projesi kapsamında, Hızır 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracına, sınır güvenliğinde kullanılmak amacıyla ASELSAN'ın yüksek teknolojiye sahip keşif ve gözetleme sistemleri entegre ediliyor. Böylece hem teknoloji hem de yüksek balistik ve mayın korumasına sahip bir çözüm geliştiriliyor.

Ateş, bünyesinde barındırdığı radar ve optik sistemlerle 40 kilometrelik mesafede gece-gündüz, insan ve araçlar için keşif gözetleme yapabilecek. Ayrıca çok az ülkenin üretebildiği ve kullandığı Yankı Atış Yeri Tespit Sistemi ile düşman unsurlar tespit edilerek, yakındaki dost unsurlarla koordinatları paylaşılabilecek.

Katmerciler'in, yılın ilk çeyreğine ilişkin faaliyet raporuna göre 17 Hızır 4x4 aracının üretimleri gerçekleştirildi.

- ASELSAN TEKNOLOJİLERİYLE DONATILACAK

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek Ateş, yüzde 30 yan eğim, yüzde 60 tırmanabilirlik yeteneklerine sahip bulunuyor.

Araç, 100 santimetrelik sudan geçebiliyor, 45 santimetrelik dik engelleri aşabiliyor, 100 santimetrelik hendeklerden geçebiliyor.

Ateş, KBRN hava filtre sistemi, hidrolik kurtarma vinci, otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, bağımsız süspansiyon, diferansiyel kilitleri gibi donanımlar barındırıyor.

Motor gücü 400 beygir olan araç, azami 700 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Araç, ASELSAN'ın Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD Elektro-Optik Sensör Sistemi ve Seda (Yankı) Atış Yeri Tespit Sistemi ile etkin bir sınır güvenliği sağlayacak.

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