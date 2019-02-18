Rusya sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Rusya, Arkhangelsk bölgesinde yer alan Nenoksa poligonunda gerçekleştirildiği düşünülen, nükleer güçle çalışan ve sınırsız menzilli bir seyir füzesi olan Burevestnik'in ocak ayında bir dizi denemesini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus basınında yer alan ve ismi açıklanmayan bir yetkilinin açıklamasına göre, "Ocak ayındaki testler başarıyla tamamlandı ve nükleer reaktör füzeye sınırsız menzili sağladı." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl yeni nesil süper silahlar arasında tanıttığı, nükleer tahrikli olduğu için sınırsız manevra yeteneğine ve menzile sahip olan seyir füzelerinin denemelerini gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Burevestnik’in menzilinin ABD’ye ait bir Tomahawk seyir füzesinden en az 10 kat daha yüksek olduğu belirtilmiş, bu özelliği sayesinde Rusya hava savunma bölgelerini arkadan dolanma ve dünyadaki herhangi bir hedefi kolayca vurma imkânı vereceği iddia edilmişti.

Uzmanlar ABD'nin bu tür silahlar karşısında tamamen savunmasız olduğunu, çünkü bunları önleyecek hiçbir imkâna sahip olmadığını ve yakın gelecekte bu tür seyir füzelerini tasarlamaya yönelik hiçbir projesinin bulunmadığını bildiriyor.