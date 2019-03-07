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XQ-58A Valkyrie insansız savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, “Uzun menzilli, yüksek ses altı hıza sahip insansız hava aracı' XQ-58A Valkyrie adlı insansız savaş uçağının ilk uçuşunu yaptığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın Kratos İnsansız Hava Sistemleri ile ortak geliştirdiği, 2 bin kilometre uçuş menziline ve elektronik harp ekipmanlarına sahip silahlı insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie’nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği açıklandı.
 
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin (USAF) konuyla ilgili yayımladığı basın bülteninde, “Uzun menzilli, yüksek ses altı hıza sahip insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie, 5 Mart 2019 tarihinde Arizona Yuma Proving Grounds'ta ilk uçuşunu tamamladı. Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, XQ-58A'yı geliştirmek için Kratos İnsansız Hava Sistemleri ile ortak oldu.” denildi.
 
"76 DAKİKALIK UÇUŞ SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"
 
Aracın 76 dakikalık uçuş süresini başarıyla tamamladığını ve kontrat tarihinden itibaren iki buçuk yılda prototipin havalanmasının sağlandığını belirten USAF tarafından, “XQ-58A, sistem işlevselliğini, aerodinamik performansı, lansman ve kurtarma sistemlerini değerlendirmeyi içeren iki aşamada toplam beş planlı deneme uçuşu yapacak.” açıklamasında bulunuldu.
 
XQ-58A Program Yöneticisi Doug Szcublewski, "XQ-58A düşük tedarik ve işletme maliyetleri ile oyun değiştiren ve mücadele yeteneği sağlayan sınıfının ilk örneğidir.” dedi.

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