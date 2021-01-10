Sıra dışı proje: Ananastan İHA üretildi

star.com.tr 10 Ocak 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 18:42

Malezya Putra Üniversitesi'nden Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan ve ekibi, ananas yapraklarında bulunan lifleri drone üretiminde kullanılabilecek güçlü bir malzemeye dönüştürmeyi başardı.

Ekip, ananas atıkları ve saplarıyla geliştirilen İHA'ların, sentetik kullanılanlara nazaran çok daha dayanıklı olduğunu ifade etti.



Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan ve ekibi 2017 yılında bu proje üzerinde çalışmaya başladı. Üretilen prototip İHA'ların, bin metre yüksekliğe kadar uçabildiği ve yaklaşık 20 dakika havada kalabildiği belirtildi.

Bu yeniliğin bir ekolojik avantajı temsil ettiği düşünülürken, bol miktarda bulunan organik materyalden yararlanılıyor. Lif, doğada yalnızca iki hafta içinde biyolojik olarak parçalanabildiğinden atık sorunlarının hafifleyeceği ve aynı zamanda ananas yapraklarının hasattan sonra yakılması işleminden kaynaklanan hava kirliliğinin de azalacağı belirtiliyor.

İHA projesiyle beraber atıkların, çiftçiler için gelir kaynağı oluşturması bekleniyor.

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