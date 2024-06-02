Şırnak'ta deneyap öğrencileri Havacılık ve Uzay Teknolojileri Proje Şenliği'nde buluştu

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın iş birliğinde Şırnak'ta öğrenciler havacılık ve uzayla ilgili yaptıkları prototipleri jüri üyelerine sundu. Öğrenciler, 3 aşamadan geçen 30 öğrencinin hazırladıkları projelerle sunumlar yaptılar. Şenlikte özellikle hava savunma ve roket araçları ön plana çıktı.

Şenliğe katılan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, böyle güzel bir ortamda konuşma yapmanın kendisi için heyecan ve keyifli olduğunu ifade etti.

Yapılan şenlik hakkında bilgi veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, uzay ve havacılık anlamında yapılan projelerin çocuklara büyük ilham kaynağı olduğunu söyledi. Asan, "Deneyap atölyesinde çocuklarımız 11 modülde eğitim aldılar. Son modülümüz olan havacılık ve uzay teknolojileri eğitim modülünün şenliğinin bugün gerçekleştirdik. Burada öğrencilerimiz 3 aşamadan geçerek Deneyap öğrencisi olmaya hak kazandılar. Mütevelli heyeti başkanımız Selçuk Bayraktar buradaki çocuklarımıza çok güzel rol model olmakta. Yapmış olduğu Bayraktar TB2, Hürkuş, ANKA, KAAN ve Kızılelma gibi sanayi ve teknoloji anlamında, uzay ve havacılık anlamında yapmış olduğu projeler çocuklara çok büyük ilham olmaktadır. Burada çocuklarımız yaptıkları dronları ve roketleri uçurmayı gerçekleştirdiler. Şenliğimizde yapmış oldukları çalışmaların senaryolarını izleyicilerimize ve jüri üyelerimize sundular. Çocuklar burada bizzat yaptıkları maket prototiplerini sunma fırsatı elde ettiler, jüri eşliğinde puanlamalar yapılara derece alan öğrencilere hediyeler takdim edildi. Çocuklarımızın ellerindeki roketler, dronlar, İHA'lar birer prototip değil sadece dronlarını, İHA'larını ve yapmış oldukları roketlerini sergilemekle kalmadılar, aynı zamanda milli teknoloji hamlesi hedefi doğrultusunda çıktığımız bu yolda teknolojik anlamda gelişmesi ilerlemesi, tamamen yerli ve milli araçlar geliştirilmesi için çok güzel bir adım olarak görmekteyiz. Mütevelli heyeti başkanımız Selçuk Bayraktar'ın sürekli söylediği milli teknoloji hamlesine yerelde katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız" dedi.