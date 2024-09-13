İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2024 Cuma / 10 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9581
  • EURO
    37,688
  • ALTIN
    2801.97
  • BIST100
    9491.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Sismik gizemin nedeni ''mega tsunami'' çıktı

Bilim insanları, geçen yıl eylül ayında dünyanın dört bir yanındaki sensörler tarafından kaydedilen sismik sinyalin Grönland'daki tsunami sonucu oluştuğunu tespit etti.

AA13 Eylül 2024 Cuma 12:51 - Güncelleme:
Sismik gizemin nedeni ''mega tsunami'' çıktı
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, bilim insanları Danimarka Donanması'nın iş birliğinde 2023'te 9 gün süren sismik gizemli sinyali inceledi.

Sismik verileri kullanan bilim insanları, sinyalin kaynağının Grönland'ın doğusundaki Dickson Fiyordu olduğunu belirledi. Bunun üzerine uydu görüntüleri ve tsunami öncesi çekilen fiyordun fotoğrafları dahil olmak üzere birçok veri karşılaştırıldı.

Sonuçta bilim insanları, Dickson Fiyordu'nda 1200 metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde bulunan bir yamaçtan eriyen buzulun çökmesi sonucu oluşan devasa heyelanın 9 gün boyunca "Dünya'yı sallayan" tsunamiyi tetiklediği sonucuna ulaştı.

Araştırmada, heyelan nedeniyle 200 metre yüksekliğinde devasa bir dalga meydana geldiği, oluşan bu "mega tsunami"nin dar fiyortta sıkışarak ileri geri gidip gelmesi ile "gizemli" sismik sinyalin oluştuğu kanaatine varıldı.

Bilim insanları, iklim değişikliği etkisiyle Grönland dağlarını destekleyen buzulların erimesinin benzer heyelanları sıklaştırdığını düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.