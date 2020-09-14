Sızdırılan UFO görüntüsünü yakalayan pilot konuştu: Savaş eyleminde bulundu, bilinen teknoloji değil

star.com.tr 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 11:19

2004 yılında ABD Donanmasına bağlı uçaklar tarafından çekilen ve yakın bir tarihte sızan uçan daire görüntüleri, dünya dışı varlıkların ziyaretleriyle ilgili tartışmaları körüklemişti.



Olayın tanıklarından emekli ABD Donanması pilotu David Fravor, YouTuber ve MIT araştırmacısı Lex Fridman ile ilgili yaptığı röportajda, daha önce bildirilmemiş detayları anlattı.

Fravor, olayı "bir savaş eylemi" olarak nitelendirdi ve çok ileri bir teknoloji ürünü olduğunu belirtti.

18 yıl ABD Donanması'nda görev yapan eski bir filo lideri olan Fravor, olayın kendisi ve diğer dört "eğitimli gözlemci" ile rutin bir eğitim görevi yürütürken meydana geldiğini söyledi.

Forever ve diğer uçaklar, görev sırasında gizemli bir nesnenin Kaliforniya kıyılarında olağanüstü manevralar yaptığını fark etti.

Fravor, röportajında "Bu normalde anlatılan 'gökyüzünde ışıklar gördüm ve gitti' gibi bir olay değil. Bunu kristal berraklığında bir günde dört eğitimli gözlemci ile izledik." dedi.

Eski pilot, kendisi ve mürettebatının, Donanmanın en az iki haftadır izlediği gizemli bir uçağı gözlemlemek ve tespit etmek için bir emir aldıklarını söyledi. ABD'li pilot diğer uçaklarla birlikte gözlem için savaş uçaklarıyla gönderildiklerini ifade etti.

Nesnenin aniden 80.000 fit yükseklikte göründüğünü, denize doğru indiğini, aniden durduğunu ve ardından yaklaşık 20.000 fite çıktığını belirten Fravor, şu ifadeleri kullandı:

Küçük beyaz daire görüyoruz çünkü ondan yaklaşık 20 fit yüksekteyiz ve kuzeye, güneye, kuzeye, güneye gidiyor ve bunu çok hızlı yapıyor. Bir helikopter gibi veya başka bir şey gibi, bilinen bir uçak gibi hareket etmiyordu.

'ONA YAKLAŞMAYA KARAR VERDİK...'

Fravor, bilinmeyen nesne uçup "yarım saniyeden daha kısa bir süre içinde" kaybolmadan önce, nesneye "kontrol etmek" için ona yarım mile kadar yaklaşmaya karar verdiğini söyledi.

Fravor, "Onunla karşılaşacağım ve muhtemelen yarım mil uzaktayım ve burnuma doğru geliyor... Yarım saniyeden daha kısa bir süre içinde 12.000 fit hızla hızlanıp yok oluyor. Arka koltuğumdaki adama 'Ahbap, seni bilmiyorum ama oldukça tuhaf hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum.' dedi.

Fravor, ortadan kaybolduktan sonra ekibin, UFO şeklindeki nesnenin suda dolaşıp dolaşmadığını kontrol etmek için denize doğru uçmaya karar verdiğini, ancak okyanus yüzeyinde herhangi bir şey görmediklerini belirtti.

SAVAŞ EYLEMİ: RADAR SIKIŞTIRMA

İnişten sonra Fravor, nesnenin meslektaşı Chad Underwood'un radarında başarıyla kaydedildiğini gördü. Görüntüleri izleyen ekip, bir noktada 'radarların sıkıştığını' fark etti. Bu eylem, askeri olarak 'bir savaş eylemi' sayılıyor.

Fravor, "Başka bir platformu aktif olarak karıştırdığınızda, evet, bu teknik olarak bir savaş eylemidir.' diyor.

Fravor, UFO'nun başka bir gezegenden olduğuna inanıp inanmadığına dair sorusuna, "Küçük yeşil adamlar konusuna girmeyi sevmiyorum ama, o uçan şeyi insanların geliştirdiğini sanmıyorum. Elbette bazı teknolojileri bir süre saklayabilirsiniz. Bu, çok çok ileri bir teknolojiydi.'şeklinde yanıt verdi.

Daire şeklindeki UFO'ya ait görüntülerin 10 Kasım 2004'te çekildiği söyleniyor. On üç yıl sonra, olayın radar görüntüleri sızdırıldı ve hem medya hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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