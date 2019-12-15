Son dakika: Google Türkiye'deki Android cihazlara destek vermeyi kesecek mi? Resmi açıklama geldi: Android cihazlar değişikliklerden etkilenmeyecek
Rekabet Kurumu'nun kestiği cezanın ardından arama motoru Google'ın Türkiye’de piyasaya sürülecek Android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği yönündeki iddialar üzerine Google'dan flaş bir açıklama geldi. Rekabet Kurumu'na uyum göstermek adına Türkiye'deki ortaklarını uyardığını doğrulayan Google, hem yeni cihazların hem de hali hazırda kullanılan cihazların ve uygulamaların da söz konusu durumdan etkilenmeyeceğini açıklandı.
Google'ın Rekabet Kurumu kararı nedeniyle Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modellerine lisans desteği veremeyeceği yönündeki iddialar sonunda açıklığa kavuştu. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Google, çıkan karar ile uyumlu hareket edebilmek adına Türkiye'deki iş ortaklarını uyardığını kabul etti.
Bunun yanı sıra şirket, tüketicilerin Android cihazlar almaya devam edebileceğini ve Google'ın diğer ürün ve servislerinin yaşanan bu durumdan etkilenmeyeceğini de açıkladı. Hali hazırda kullanılan cihazların ve uygulamaların da söz konusu durumdan etkilenmeyecek.
Google tarafından yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:
"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.
Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."
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