Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 tartışmaları sonrası bütün ülkelerin Türkiye'den patriotlarını çektiğini, ancak İspanya'nın patriotlarını çekmeyen ve süreyi uzatan tek ülke olduğunu belirterek, "İspanya, bu konuda Türkiye'nin tek gerçek dostu oldu" demişti.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etmişti:

“Birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var. İspanya, ticari ilişkiler bakımından Avrupa’da 6’ncı büyük partnerimizdir. Aynı zamanda İspanya ülkemizde yatırım yapan 7’nci büyük ülkedir. İspanya her zaman Türkiye’ye güvenmiştir. Turizmde birbirimizi rakip görmedik. Birbirimizi tamamlar olduk. Türkiye’nin satın aldığı S-400’lere yönelik tartışmalar devam ediyor. Hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı, çünkü herkesin elinde füzeler var. Bunlar NATO’yu da tehdit ediyor. Suriye ile sıkıntılar çıktığında ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. Bu süreçte maalesef S-400’leri almayın ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya patriotlarını çekti. Sınırımızda hava savunma sistemini uzatan tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye’nin bu konudaki tek gerçek dostu oldu.”