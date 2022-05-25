Son derece stratejik! TOGG'un hızlandırma programına seçildi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden geçen yıl mezun olan Şahin, eğitimine devam ederken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde çeşitli AR-GE çalışmalarının yapıldığı Cumhuriyet Teknokent'te kara ve deniz taşıtlarının iç mekanlarında kullanılan malzemelerle ilgili proje geliştirmeye karar verdi.

Karavan, gemi, yat ve otomobil gibi taşıtların iç donanımlarının genleştirilmiş polimer bazlı kompozit panel şeklinde üretilmesini hedefleyen proje, 6 ay süren çalışmaların ardından teknokentin ön kuluçka biriminden geçti.

Genç girişimci, lisans eğitiminin son yılında Ekim 2021'de KOSGEB'ten 300 bin liralık AR-GE ve inovasyon desteği alarak yıl sonuna doğru teknokent bünyesinde firmasını kurdu.

Proje, Nisan 2022'de de TOGG ve Bilişim Vadisi'nin 850'yi aşkın başvurudan hızlandırma programına seçtiği 46 girişim arasında yer aldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde savunma teknolojileri alanında Şubat 2022'den itibaren yüksek lisansa başlayan Şahin, AA muhabirine, projeyle polimer bazlı kompozit malzemelerin genleştirilerek mobilya paneline dönüştürüleceğini, bu sayede taşıtların iç donanımının daha hafif hale geleceğini söyledi.

İş birliği içerisinde oldukları firmalarla prototip ürünleri çıkarmaya başladıklarını anlatan Şahin, "Ürünün hafifletilmesiyle taşıtlarda yakıt tüketiminin ve egzoz salınımının azaltılması, buna bağlı olarak parça ömrünün de uzatılması öngörülüyor." dedi.

- "PROJE TAMAMEN ÇEVRE DOSTU"

Şahin, projenin tamamen çevre dostu olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda piyasadaki birçok ürün çeşitli ağaç türevlerinden üretilmekte, dolayısıyla yüksek yoğunluğa ve kütleye sahipler. Biz ise verimli şekilde polimer kullanarak ağaç tüketiminin önüne geçmek ve çevreye karşı bir sorumluluk oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Geliştirdikleri polimer malzemelerin geri dönüştürülebildiğini vurgulayan Şahin, "Kullanılan polimer malzemenin yenisi ihtiyaç duyulduğunda özgün tasarımından kaynaklı bizden temini zorunlu. Biz de zorunlu olarak eski parçanın bize iade edilmesini istiyoruz. Bu sayede ürün kendi geri dönüşüm döngüsünü ve eko sistemini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Şahin, AR-GE sonrasında taşıtların iç donanımlarına yönelik farklı ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım, üretim ve temin süreçlerine tamamen başlayacaklarını dile getirerek, farklı yatırımcı firmalarla TOGG ve Bilişim Vadisi üzerinden iletişim kurmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.