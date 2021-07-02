Sona gelindi! İki şehir arası 35 dakikaya düşüyor

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 12:11 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 13:41

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı için uluslararası bağımsız kuruluşların sertifikasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İnşaat ve hizmete alma çalışmaları TCDD tarafından yürütülen hattın, bölgenin istihdam ve ekonomik gelişimine güç katması bekleniyor.

Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında 200 kilometre/saat hıza uygun hızlı tren hattı, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin, Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması sağlanacak.

Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Konya-Karaman kesiminde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli hale getirildi. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Demir yolunda, 74 köprü ve menfez, 11 yaya alt ve üstgeçidi inşa edildi.

Projenin tamamlanmasıyla Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.

- SON RAPORLAR HAZIRLANIYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, söz konusu hatta çalışmaların sonuna geldiklerini vurgulayarak, "Kısa süre sonra Konya ve Karaman'ı hızlı trenle birbirine bağlıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da "Uluslararası bağımsız sertifikasyon kuruluşları son raporlarını hazırlıyor. Emniyet hız konfor ve bazı teknik ölçümler tamamlanıyor. Bakanımızın talimatıyla kısa sürede hizmete alacağız." bilgisini verdi.