Sonbahar Ekinoksu nedir özellikleri neler 23 Eylül Sonbahar ekinoksu burçları nasıl etkileyecek

Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nun özellikleri neler? 23 Eylül sonbahar ekinoksuna dair bilinmesi gerekenler neler? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu ve astroloji arasındaki ilişki nedir? Sonbahar ekinoksu burçları nasıl etkileyecek? Gece ile gündüzün eşit olduğu bu tarihte burcunuzda yaşanacak gelişmeler neler? sorularına yanıt aranıyor. Sonbahar Ekinoksu için kısa bir süre kaldı. 23 Eylül'de meydana gelecek Sonbahar Ekinoksu ile Sonbahar mevsimini yaşamaya başlayacağız. Bu önemli olaya kısa bir süre kala Sonbahar Ekinoksu'nun ne olduğu merak konusu oldu. Güneş'ten gelen ışınlar 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde Ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir. Asla Astroloji ile ilgisi olmayan kişiler bile Günlük Burç Yorumlarını okumadan geçemiyorlar. Hepimiz geleceği merak ediyoruz. Astroloji konusu derya deniz. Doğum haritaları eşsiz ve benzersiz görüntümüzü oluşturmakta bir bütün olarak çalışıyor. Ancak yükselen burcumuzun dış görünüşümüzle büyük bağlantısı var. Yükselen çizgisine yakın gezegenler de yine dış görünüşümüzü şekillendirmekte oldukça etkili. Ancak genelleyerek baktığımızda her burcun ruhunu yansıtan bakışları ve göz şekilleri var. Aşağıda okuyacağınız burçlara ait bakış özelliklerini, başka bir burca mensup bir insan da görebiliriz. Bunun sebebi haritasında diğer burç özelliklerine ait baskın arketipler taşımasıdır. 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nun özellikleri ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.



Güneş'ten gelen ışınlar 21 Mart ve 21 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir. Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur. Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.

EKİNOKS NEDİR?



Ekinoks demek Güneş ışınlarının Dünya’ya (ekvatora) dik gelmesi demektir. Bu durum yılda iki kere yaşanır. Biri 21 Mart İlkbahar ekinoksu, diğeri ise yarın gerçekleşecek olan 23 Eylül Sonbahar ekinoksu. Bu tarihler Kuzey yarımkürede Sonbahar ve İlkbahar mevsimlerinin başlangıcıdır. Güney yarımkürede ise tam tersidir. Ekinoks günü, gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

EKİNOKS VE ASTROLOJİ



Tropik yani Mevsimsel Astroloji’ ye göre Ekinoksun başladığı zaman Kuzey yarımkürede Sonbaharın başladığı zamandır. Mevsimsel Zodyak’a göre yıl 21 Mart’ta İlkbahar ekinoksu ile başlar. Sonbahar ekinoksu Astrolojik yılın, ikinci yarısında girdiğimizin göstergesidir. İlkbahar ekinoksunun başladığı zaman Güneş’in Koç burcuna giriş yaptığı zamandır. Sonbahar ekinoksunun başladığı zaman ise Güneş’in Terazi burcuna giriş yaptığı zamandır. Gecenin ve gündüzün, aynı zamanda Astrolojik yılın ikiye bölündüğü bugünde Güneş’in uyum, eşitlik ve dengenin temsilcisi Terazi burcuna geçiş yapması tesadüf değildir.



EKİNOKS



Ekinokslar da tutulmalar gibi güçlü enerjiler taşırlar. Bir döngünün bittiği diğer döngünün başladığının habercileridir.



23 EYLÜL EKİNOKSU

Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.



EKİNOKSUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



(Ekinoks = Gece, gündüz eşitliği) Bu tarihlerden güneş ışınları. Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer. Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar ve şu olaylar yaşanır.



Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.



Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)



Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.



Gel-git genliği en fazladır.



Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.



Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

Burçlar ve Bakışlar



Koç ve Yükselen Koç Burcu Gözleri:



Genellikle badem gözlü diyebileceğimiz Koç burçları keskin ve dikkatli bakarlar. Bakışlarında bir yoğunluk hissedersiniz. İçlerinden bir ışın kılıcı çıkıyormuş gibidir. Yönetici Mars’ın etkisi ile siz konuşurken daima gözlerinizin içine bakarlar. Anlattığınız konu dikkatini çeksin veya çekmesin göz temasını kesmezler ama, konu dikkatlerini çekmezse sıkılmış bir görüntü vermeyi de ihmal etmezler.







Boğa ve Yükselen Boğa Burcu Gözleri:



Bir Boğayı düşünün. Doğada bulunduğu hali ile gözlerine dikkatli bakma ihtiyacı hissetmezsiniz. Boğa burçları da böyledir. Toprak ve yeşil tonlarında göz renklerine sahip olan Boğa burçları, genellikle yukarı bakıyormuş gibi gözükürler. Gözün alt bölümündeki beyaz kısım fazlaca gözükür. Normal şartlarda gözleri ile dikkat çekmezler. Ancak yine bir Boğayı düşünün. Arenada ve kırmız görmüş. Sinirlenmiş. Boğa burçları da sinirli bir şekilde size baktığından metrelerce öteden onun size baktığını hissedebilirsiniz.



İkizler ve Yükselen İkizler Burcu Gözleri:



İkizler burçları her zaman biraz alaycı ve yaramaz bir çocuk gibi bakarlar. Sıklıkla gözlerinde “senin bilmediğin bir şeyi biliyorum” der gibi bir pırıltı vardır. Gözleri fel fecir okuyor dediğimiz tiplerdir. Bir şey düşünürken, çalışırken veya herhangi bir anda gözleri sürekli hareket halindedir. Gençliklerinde Zodyak’ın lolitaları diyebileceğimiz, insanı ısıtan ve kandıran bakışlara sahiptirler.



Yengeç ve Yükselen Yengeç Burcu Gözleri:



Yengeç burçlarının gözleri su damlası veya Ay şeklindedir. Animasyon filmlerindeki koca gözlü insanlar gibidirler. Kolay nemlenen gözlerinde daima bir parıltı vardır. Gözlerine baktığınızda ruhlarından bir parça bulursunuz. Ne kadar numara yaparlarsa yapsınlar; Yengeçlerin gözleri daima doğruyu söyler. Yengeç burçlarının fotografik hafızaları çok güçlüdür. Bu sebeple hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz o gözler. Size baktığında deklanşöre bastığını unutmayın. Karşılarına hep en ufak detaylara bile dikkat ederek çıkın.



Aslan ve Yükselen Aslan Burcu Gözleri:



Megan Fox’u düşünün. (İkizler burcu/ Ay burcu Aslan) Rengine aldanmayın ama bakış şekli tam bir Aslan burcu bakışıdır. Her daim büyüleyici bir tarafı vardır. Aslan burçlarının bakışları sürekli sizi tavlamaya çalışıyorlarmış gibidir. Göz kapakları sanki ağırlık yapıyor gibidir. Gözleri kısık değil, hafif kısıkmış gibidir. Onlarla göz göze geldiğinizde, ikinci bir kere bakmak istersiniz. Genellikle altın sarımsı kahve gözlere sahiptirler. Gözlerinde ve bakışlarında bir sıcaklık vardır. Kalbinizin içine bakarmış gibi yapıp her istediklerini yaptırtabilirler.



Başak ve Yükselen Başak Burcu Gözleri:



İkizler burçları ile aynı yönetici gezegene sahip Başak burçlarının bakışları İkizler burçlarına benzerdir. Gözlerinde yoğun bir ışık ve parıltı vardır. Büyük veya küçük boncuk şeklinde kestane ve açık yeşil tonlarında gözleri vardır. İkizler burçlarındaki yaramazlığın aksine; Başak burçları ciddi ve tutarlı bir bakışa sahiptirler. Sürekli bir şeyler hesaplıyormuşçasına bakarlar. Herhangi bir objeye diğer burçlarının baktıklarından farklı bakarlar. Bakarken ölçü alan nadir burçlardandırlar.



Terazi ve Yükselen Terazi Burcu Gözleri:



Yönetici Venüs Terazi burçlarının genel görüntüsünde simetri verdiği gibi, gözlerinde de aynı simetriklik söz konusudur. Venüs Terazi burçlarının gözlerini simetrik yaptığı gibi bakışlarını da bir o kadar cazibeli ve büyüleyici yapar. Kendilerine aynada bakmayı seven bu gözler hoşlandığı bir erkeğe bakarken de onu soyuyormuş gibi bakar. Normal zamanlarda hoş ve pasif bir bakışları vardır. Sanki gözleri de her şeyle uyum sağlıyormuş gibidir.



Akrep ve Yükselen Akrep Burcu Gözleri:



Herhalde Zodyak’ın en güzel gözleri onlara aittir. Gözlerinin yapısı bir yana bakışları sanki bir zırhı bile parçalayacak güçtedir. Gizemli baktıkları yetmezmiş gibi aynı zamanda hipnotize edicidirler. Genelde ya onlarla göz göze gelmekten korkarsınız ya da gözlerinizi onların gözlerinden zorlukla ayırırsınız. Tarifsiz bakışlarını size devirdiği anda onlara tek bir kelime bile yalan söyleyemezsiniz.



Yay ve Yükselen Yay Burcu Gözleri:



Çocukların gözlerinde sıklıkla görebileceğimiz bir masumiyet ve pırıltı vardır bakışlarında. Gözlerinden içlerinde pozitif bir enerji olduğunu anlayabilirsiniz. Genelde kocaman gözleri vardır. Biraz patlak denebilecek yapıda olabilirler. Göz altı torbalarına benzer çeperleri vardır. Bir şey düşünürken gözlerini kapatırlar. Dilleri çok tatlı insanlardır ama gözleri ile yeterince yargılayabilirler.



Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu Gözleri:



Genellikle koyu renk veya her rengin koyusuna sahip olan Oğlak burçları, en sakin bakan burçlardır. Ciddi ve genelde hiçbir şey anlatmaya çalışmayan gözleri vardır. Gözleri onlara, sanki kendi hallerinde takılıyorlarmış imajı verir. Hoşlanmadıkları bir durum olduğunda gözlerini kısarlar. Sanki bir şey varmış da göremiyorlarmış gibi olur ifadeleri. Aslında bu bakışlar, sizi küçük gördüklerinin de göstergesidir.



Kova ve Yükselen Kova Burcu Gözleri:



Kova burçları bana kızmasınlar ama Kova burçlarının bakışları biraz psikopatçadır. Yani çılgın profesörler gibi bakarlar. Hem soğuk, hem çok şey biliyormuş gibi, hem de birazdan boğazınızı kesebilecek gibi. Genelde gözlerine baktığınızda üşürsünüz. Yüzleri gülüyor bile olsa, gözlerinde daima bir mesafe vardır. Rap starı Eminem’i düşünün (Ay burcu Kova). İşte tam da öyle bakarlar. Bir bakışları ile sizi buz gibi yapabilirler.







Balık ve Yükselen Balık Burcu Gözleri:



Balık burçlarının gözleri Akrep burçları ile yarışabilecek güzelliktedir. Akrep burçlarının bakışlarında bir mana varken, Balıkların bakış şekillerinden çok gözleri güzeldir. Her zaman olmasa da genelde mavi gözlüdürler. Gözleri mavi değilse kirpikleri uzundur. Kristal kadar parlaktır gözleri. Ancak bir miktar boş bakarlar (Balık gibi). Çünkü gözleri ile size bakıyor bile olsalar, zihinlerinde başka bir yerlerdedirler. Buğulu bakışlarında genel bir hüzün varmış gibi gözükür ama işin aslı onlar fazla hüzün taşımazlar.