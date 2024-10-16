Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı başlıyor

Kamuoyunda "influencer" olarak bilinen ve takipçi sayılarıyla etkileme güçleri yüksek sosyal medya kullanıcılarına yönelik düzenlenen eğitimin duyurusu amacıyla toplantı düzenlendi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel-3 Denetim Daire Başkanı Ahmet Gezgin ve Reklam Özdenetim Platformu Başkanı Ahmet Pura ile reklam sektörü temsilcileri katıldı.

Avni Dilber, buradaki konuşmasında, sosyal medya etkileyicilerinin toplumu yönlendirme ve doğru bilgi aktarımındaki kritik rollerine dikkati çekti.

Dilber, eğitim programı ile sosyal medya etkileyicilerinin, faaliyetlerini hem yasal zeminde hem de etik kurallar çerçevesinde sürdürmelerini hedeflediklerini belirterek, "Dijital dünyanın hızla büyüyen gücü olan sosyal medya, aynı zamanda büyük bir sorumluluk taşıyor. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, şeffaflık ve güven ortamının oluşturulması için etkileyicilerin rolü kritik. Reklam verenlerden ajanslara kadar tüm paydaşların işbirliği içinde olduğu bu program, sosyal medyanın ticaretteki gücünü daha da etkin ve güvenilir kılacaktır. Dürüst bir ticari hayat ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturmak adına bu eğitimlerin büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

- "SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ TİCARETİN VE PAZARLAMANIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Ahmet Gezgin de dijital dünyada, sosyal medya içerik üreticilerinin ticaretin ve pazarlamanın önemli bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "Bu eğitimin sosyal medya içerik üreticilerine vergi süreçlerinde bilinçli adımlar atmalarını sağlayarak yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaları açısından önemli avantajlar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ahmet Pura da sorumlu reklamcılığın önemine vurgu yaparak potansiyel istihdama dikkat çekti. 2023 sonunda reklam yatırımlarının 140 milyar liraya ulaştığını, bu artışın en büyük etkenlerinden birinin dijitalin yüzde 72, mobilin ise dijital içinde yüzde 82'lik paya ulaşması olduğunu belirten Pura, "Güvenli bir ortam sağlanmasıyla yatırımların 2,5 kat daha artma potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Bu doğrultuda, medya ölçüm konseyi tüm mecralarda şeffaflığı ve kontrollü gelişimini destekleyerek bu büyümeye katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

- SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ, ALACAKLARI KATILIM BELGESİ İLE MARKALARIN GÖZÜNDE KENDİLERİNİ FARKLI KILMIŞ OLACAK

İlk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerinin katılabileceği eğitim programı ile içerik üreticilerinin sosyal medya dünyasında daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor.

Tüketici haklarından vergi mevzuatına, sosyal medyada reklamların etik kurallar çerçevesinde nasıl yönetileceğinden reklamda kişisel verilerin korunmasına kadar geniş bir yelpazede bilgilerin aktarılacağı eğitim programında, sosyal medya içerik üreticilerinin sorumluluklarına ilişkin detaylı bir müfredat bulunuyor.

Reklam Kurulu'na yapılan başvurular ve inceleme sonuçlarına dair bazı örneklerin de yer alacağı eğitim kapsamında, Kurul'un verdiği kararlar paylaşılarak güncel bilgiler verilecek.

İlki 25 Kasım'da düzenlenecek, 1 yıl boyunca 2 ayda bir yapılması planlanan eğitimlerde sosyal medya etkileyicileri, pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken tüm yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı bulacak.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, katılım belgesi alma hakkına sahip olacak ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulunun www.rok.org.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak. Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markaların gözünde kendilerini farklı kılmış olacak. Eğitimle ilgili detaylı bilgi ve kayıt için www.rok.org.tr adresi ziyaret edilebilir.