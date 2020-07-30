AA 30 Temmuz 2020 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 08:45

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Tim Cook, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi rekabet alt kurulu tarafından düzenlenen oturuma video konferans yoluyla katıldı.

4 büyük şirketin üst yöneticisi, geçen seneden beri şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik devam eden soruşturma kapsamında komite üyelerinin sorularını yanıtladı.

- 'AMAZON'UN ABD PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 4'TEN AZ'

İlk defa Kongre üyeleri karşısında ifade veren Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, babasız bir şekilde zorluklar içinde büyüdüğünü, sektöre 1994’te evinin garajından internette kitap satarak girdiğini aktardı.

Bezos, devasa ve rekabetçi küresel perakende pazarında Amazon’un durumuna değinerek, şirketin ABD perakende pazarındaki payının yüzde 4’ten az yer tuttuğunu ifade etti. Bezos, şirketin küçültülmesini önerenlere, Walmart’ın Amazon'dan iki kat büyük olduğunu hatırlattı.

Başta Kongre’de ifade vermeyi reddeden ve ancak diğer CEO’lar katıldığı takdirde ifade verebileceğini belirten Bezos, kendisine yöneltilen Amazon’un haksız rekabet oluşturacak şekilde üçüncü taraf satıcıların gizli bilgilerini topladığı şeklindeki eleştirileri de reddetti.

-'İNTERNET İÇİN GÜNCELLENMİŞ KURALLAR BELİRLENMELİ'

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de şirketine yöneltilen, "nefret söylemleri" paylaşımlarının uygun bir şekilde denetlenememesi, kullanıcıların gizliliğinin ihlali ve haksız rekabet oluşturma eleştirilerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Zuckerberg, acil bir tehlike ve zarar teşkil etmedikçe Facebook’un mümkün olduğu ölçüde ifade özgürlüğünü savunduğunu belirterek, “Biz Amerikan ekonomisinin üstüne kurulduğu demokrasi, rekabet, katılımcılık ve ifade özgürlüğü değerlerine inanıyoruz.” dedi.

İnsanların teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ve gücü konusunda duyduğu endişeleri anladığını savunan Zuckerberg, “Nihayetinde, şirketlerin zararlı içerik, gizlilik ve seçim bütünlüğü gibi önemli konularda sadece kendi başlarına karar vermemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden hükümet ve düzenleyicilerin bu alanda daha aktif bir rol alması ve internet için güncellenmiş kurallar belirlenmesi çağrısında bulunuyorum.” diye konuştu.

-'SON 10 YILDA İNTERNET REKLAM MALİYETLERİ YÜZDE 40 DÜŞTÜ'

Google’ın CEO’su Sundar Pichai de yazılı olarak verdiği ifadede, Google'ın, fiyatların serbest olduğu ve ürünlerin sürekli iyileştirildiği oldukça rekabetçi ve dinamik küresel pazarlarda çalıştığını belirtti.

Pichai, Google’ın e-ticaret pazarındaki diğer şirketlere karşı haksız avantaj sağlamak için arama motorlarını değiştirdiği yönündeki suçlamalara karşı, “Twitter, Instagram, Pinterest, Comcast ve diğerlerindeki reklam rekabeti, son 10 yılda internet reklam maliyetlerinin yüzde 40 düşürülmesine yardımcı oldu ve bu tasarruflar tüketicilere daha düşük fiyat olarak yansıdı." ifadelerini kullandı.

Avrupalı düzenleyiciler Google’a söz konusu suçlamalardan dolayı 2,7 milyar dolar ceza keserken, ABD’nin 50 eyaletindeki savcılar da eylülde Google hakkındaki tekelleşme iddiaları üzerinden soruşturma başlatmıştı.

- "APPLE, BASKICI BİR PAZAR PAYINA SAHİP DEĞİLDİR"

Dünyada en fazla telefon satan üçüncü büyük şirket Apple'ın CEO’su Tim Cook da “Apple, iş yaptığımız alanda baskıcı bir pazar payına sahip değildir.” diye konuştu.

Apple’ın teknik sınırlamalarla pazardaki rakiplerini devre dışı bıraktığı ve tüketicilere yüksek fiyatlar uyguladığı yönündeki ithamları da reddeden Cook, diğer şirketlere kıyasla fiyatların makul olduğunu savundu.

Cook, "Apple dükkanları açıldığından bu yana komisyonları asla yükseltmedik veya tek bir ücret eklemedik." dedi.

- 'KONGRE BU ŞİRKETLERE ADALET GETİRMEZSE BUNU BEN YAPACAĞIM'

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’deki oturum başlamadan önce attığı tweette, bu şirketlerin sınırlandırılarak kontrol altına alınması yönünde çağrıda bulundu.

Trump, “Yıllar önce bunu yapması gereken Kongre, eğer bu şirketlere adalet getirmezse bunu Başkanlık kararı ile ben yapacağım.” ifadesini kullandı.

Washington’da yıllardır sadece konuşulduğunu ancak hiçbir eylemin yapılmadığını öne süren Trump, “Ülkemiz bundan bıkmış ve usanmış vaziyettedir.” değerlendirmesinde bulundu.