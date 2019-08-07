Sosyal medya nesli kendini yalnız hissediyor

Bu da milenyum neslinden her beş kişiden birinin tek bir arkadaşının bile olmadığı anlamına geliyor. Milenyum nesli ya da `Y kuşağı´ 2000´li yılların başında yetişkinliğe erişmiş kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Ankete katılanların yüzde birinden az bir oranı ise 10´dan fazla arkadaşı olduğu yanıtını verdi.

İngiltere merkezli internet anket ve araştırma şirketi YouGov´un Temmuz ayının başında bin 254 Amerikalı yetişkin ile anket gerçekleştirdi. YouGov araştırmasında, milenyum neslinin neden yalnız olduğunun nedenini doğrudan araştırmazken; bu neslin, önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha yalnız hissetmesini sosyal medya ve internet kullanımına bağlıyor. Ankete katılan milenyum neslinin yüzde 30´u her zaman ya da çoğunlukla `kendini yalnız hissettiği´ yanıtını verirken, X neslinin ise yüzde 20´si aynı cevabı verdi.

X nesli, milenyum neslinden önceki 1965- 80 yılları arasında doğanları kapsıyor.