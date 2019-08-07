29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4923
  • 6,1473
  • 262.254
  • 99512.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Sosyal medya nesli kendini yalnız hissediyor

YouGov pazar araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, ABD´deki milenyum neslinin yüzde 20´sinin hiçbir arkadaşı yok.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu da milenyum neslinden her beş kişiden birinin tek bir arkadaşının bile olmadığı anlamına geliyor. Milenyum nesli ya da `Y kuşağı´ 2000´li yılların başında yetişkinliğe erişmiş kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Ankete katılanların yüzde birinden az bir oranı ise 10´dan fazla arkadaşı olduğu yanıtını verdi.
 
İngiltere merkezli internet anket ve araştırma şirketi YouGov´un Temmuz ayının başında bin 254 Amerikalı yetişkin ile anket gerçekleştirdi. YouGov araştırmasında, milenyum neslinin neden yalnız olduğunun nedenini doğrudan araştırmazken; bu neslin, önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha yalnız hissetmesini sosyal medya ve internet kullanımına bağlıyor. Ankete katılan milenyum neslinin yüzde 30´u her zaman ya da çoğunlukla `kendini yalnız hissettiği´ yanıtını verirken, X neslinin ise yüzde 20´si aynı cevabı verdi.
 
X nesli, milenyum neslinden önceki 1965- 80 yılları arasında doğanları kapsıyor.

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mahkemeden emsal karar: AVM'ler sorumlu

Mahkemeden emsal karar: AVM'ler sorumlu

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kayıp Melike'den acı haber!

Kayıp Melike'den acı haber!

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan müjdeyi verdi! Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan müjdeyi verdi! Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Bekar evi satışa çıktı

Bekar evi satışa çıktı

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

Kazının son gününde bulundu... Tam 350 bin yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019