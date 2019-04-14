14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Sosyal medyada dünya genelinde yaşanan erişim sorunu Türkiye'yi de etkiledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, 'Sorun Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.

Çavuşoğlu haddini bildirdi: ''Fransa, kendi karanlık tarihine baksın''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Kazdıkça tarih çıkıyor!

Kazdıkça tarih çıkıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019