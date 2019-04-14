Sosyal medyada dünya genelinde yaşanan erişim sorunu Türkiye'yi de etkiledi

Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.