Dünya genelinde 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı kullanıcılara son günlerde "Bu hesabın WhatsApp'ı kullanmasına izin verilmiyor" mesajı gelmeye başladı.

HAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR

Mesajı alan kullanıcılar hiçbir gerekçe gösterilmeden uygulamayı kullanamıyor. Tek çare olarak GSM hattını değiştirmek zorunda kalıyor. WhatsApp sitesinde yer alan bilgiye göre "Bir hesabın spam göndermesi, dolandırıcılık amaçlı hareketler sergilemesini veya WhatsApp kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atması gibi durumlarda söz konusu hesapları yasaklarız" ifadeleriyle açıklanıyor.

SOYKIRIMI ÖRTME ÇABASI

Akşam Gazetesi'ne konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu durumu 'İsrail'e sağlanan dijital dokunulmazlık' olarak açıkladı.

Kırık şunları söyledi: "İsrail başta ABD merkezli olmak üzere küresel teknoloji şirketleriyle kurduğu sıkı ilişkilerle soykırımı karartmak için böyle bir talepte bulunuyor. İsrail karşıtı paylaşımlara Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının getirdiği sansür son günlerde WhatsApp tarafından da uygulandığını gözlemliyoruz. Geçmişte hesapları çok yoğun şikayetlere bağlı kapatan şirket bu günlerde hızlı sansür uyguluyor."

ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE KİLİT

"Hesabınızı "kullanım şartlarını ihlal ettiğiniz" gerekçesiyle kapattığında, sizin cihazınızda yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Paylaşımlar şiddet ya da nefret söylemi içermese bile, İsrail karşıtı olunca algoritmalar bu içerikleri filtreleyebiliyor ya da yoğun şikayetler sonucu işleme alıyor. Böylece aslında sadece düşüncelerini paylaşan kullanıcılar susturulmuş oluyor."

GAZZE FİLTREYE TAKILIYOR

"Dünyanın dört bir yanından insanlar Gazze'de İsrail'in yaptığı yıkımı ve soykırımı belgeleyen görüntüleri birbirlerine WhatsApp üzerinden yolluyor. Bu paylaşımların sayısı yoğunlaşınca algoritmanın otomatik filtrelerine takılıyor. Teknik açıdan WhatsApp, uçtan uca şifreleme nedeniyle mesajların içeriğini doğrudan okuyamıyor; ancak medya dosyalarının "meta verilerini" (dosya boyutu, formatı, kaç kişiye gönderildiği gibi bilgileri) ve paylaşım yoğunluğunu takip ediyor."

KENDİ AĞLARIMIZI OLUŞTURALIM

Prof. Kırık, sorunun özgürlük söylemleri ile ortaya çıkan uygulamaların siyasi baskılar karşısında tarafsız kalmaması olduğunu belirterek şunları söyledi: "İsrail'e tepki gösteren kullanıcıların sesleri kısılırken, milyonlarca insan gerçekleri duyurma imkanını kaybediyor. Bu nedenle NSosyal gibi yerli ve milli mesajlaşma teknolojilerin geliştirilmesi kritik önem taşıyor."