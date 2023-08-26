İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Space X 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolcu etti.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Space X 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu etti
ABONE OL

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatıldı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli'nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Mürettebatı taşıyan Crew Dragon kapsülünün Falcon 9 roketinden ayrılarak UUİ'ye doğru yörüngede ilerlemesi ve yörüngede 24 saatten fazla bir yolculuğun ardından yarın yerel saatle 8.39'da UUİ'ye varması bekleniyor.

İstasyonda yaklaşık 190 gün kalması beklenen yeni ekibin, mart ayından bu yana istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.