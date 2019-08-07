29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4896
  • 6,1434
  • 261.994
  • 99822.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

SpaceX, 6 tonluk iletişim uydusunu başarıyla fırlattı

SpaceX, İsrailli uydu operatörü Spacecom’un Amos-17 iletişim uydusunu Falcon 9 roketi ile başarıyla fırlattı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tesla’nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk’a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dün gece bir Falcon 9 roketini üçüncü kez resmi bir görevde ateşleyerek ağırlığı 6 tonu geçen İsrailli uydu operatörü Spacecom’un Amos-17 iletişim uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı.
 
SpaceX tarafından yapılan açıklamada, “Amos-17 iletişim uydusu, Falcon 9 Block 5 roketi ile Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan başarıyla fırlatıldı. Roketin fırlatılması ile uydunun yörüngesine yerleştirilmesi 32 dakika sürdü.” denildi.
 
 
Afrika kıtası, Orta Doğu ve Avrupa bölgeleri için geniş bantlı iletişim hizmetler sağlamak üzere tasarlanan Amos-17 uydusunun yaklaşık 15 yıllık bir ömrü olduğu belirtildi.
 
SpaceX, 2016 yılında Falcon 9 roketi ile İsrailli Spacecom’un Amos-6 isimli uydusunu fırlatma görevini üstlenmiş, ancak fırlatmaya kısa bir süre kala roket ve uydu platformda infilak etmişti.

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kayıp Melike'den acı haber!

Kayıp Melike'den acı haber!

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Çin-ABD çekişmesi Türkiye'ye yarayacak

Çin-ABD çekişmesi Türkiye'ye yarayacak

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Eskişehir'de bulundu, binlerce yıllık bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Eskişehir'de bulundu, binlerce yıllık bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Kilosu 600 lira, yok satıyor

İstanbul-İzmir yeni otoyolu test edildi

İstanbul-İzmir yeni otoyolu test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019