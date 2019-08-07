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SpaceX, 6 tonluk iletişim uydusunu Falcon 9 roketi ile başarıyla fırlattı

SpaceX, İsrailli uydu operatörü Spacecom’un Amos-17 iletişim uydusunu Falcon 9 roketi ile başarıyla fırlattı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tesla’nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk’a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dün gece bir Falcon 9 roketini üçüncü kez resmi bir görevde ateşleyerek ağırlığı 6 tonu geçen İsrailli uydu operatörü Spacecom’un Amos-17 iletişim uydusunu başarıyla yörüngeye taşıdı.
 
SpaceX tarafından yapılan açıklamada, “Amos-17 iletişim uydusu, Falcon 9 Block 5 roketi ile Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan başarıyla fırlatıldı. Roketin fırlatılması ile uydunun yörüngesine yerleştirilmesi 32 dakika sürdü.” denildi.
 
Afrika kıtası, Orta Doğu ve Avrupa bölgeleri için geniş bantlı iletişim hizmetler sağlamak üzere tasarlanan Amos-17 uydusunun yaklaşık 15 yıllık bir ömrü olduğu belirtildi.
 
SpaceX, 2016 yılında Falcon 9 roketi ile İsrailli Spacecom’un Amos-6 isimli uydusunu fırlatma görevini üstlenmiş, ancak fırlatmaya kısa bir süre kala roket ve uydu platformda infilak etmişti.

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