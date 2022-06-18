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Bilim-Teknoloji

SpaceX, Alman keşif uydusunu fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı.

IHA18 Haziran 2022 Cumartesi 23:39 - Güncelleme:
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı. SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7:19'da fırlatıldı. Fırlatmadan sekiz dakika sonra, taşıyıcının ilk aşaması otomatik olarak kozmodromda bulunan siteye indi. California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.

SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.

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