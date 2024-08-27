SpaceX dünyadan en uzak insanlı uzay görevini gerçekleştirmeyi hedefliyor

Milyarder Jared Isaacman finansörlüğündeki 4 mürettebat üyesinin, göreve yönelik modifiye edilmiş bir Crew Dragon uzay aracıyla bu hafta uzaya fırlatılması planlanıyor.

Elon Musk'ın uzay şirketinin şu ana kadarki "en riskli görevlerinden biri" kabul edilen bu görev esnasında mürettebat, Crew Dragon aracında SpaceX'in kendi geliştirdiği son teknoloji uzay giysilerini giyecek.

Polaris Dawn görevinde uzay aracı, yerberi irtifası 190 kilometre yeröte irtifası ise 1400 kilometre olan eliptik bir yörüngede hareket edecek. Bu, ABD'nin 1972'de Apollo Ay Misyonu'nun sona ermesinden bu yana insanlığın kat ettiği en uzak mesafe olacak. Uzay yürüyüşü, yaklaşık 700 kilometre irtifada yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaklaşık 300 kilometre daha ilerisinde gerçekleşecek.

Bu görevde Isaacman'e, emekli ABD Hava Kuvvetleri yarbay Scott Poteet ve SpaceX çalışanlarından şirketin kıdemli mühendisleri Sarah Gillis ve Anna Menon eşlik edecek.

Fırlatma Falcon 9 roketiyle SpaceX'in Florida'daki Cape Canaveral fırlatma tesisinden yapılacak.

GÖREV, ÖZEL ÖNEM TAŞIYOR

Söz konusu görev pek çok ilki bünyesinde barındırması bakımından da özel önem taşıyacak.

Görev esnasında yarım asırdan fazladır ilk defa dünyadan bu kadar uzakta uzay yürüyüşü yapılmış olacak. Yaklaşık 20 dakika sürecek bu operasyonda mürettebat, hükümetlerden bağımsız olarak, ilk kez özel sektör için bunu gerçekleştiren astronotlar olarak da tarihe geçecek.

Polaris Dawn görevi aynı zamanda "kadın astronotların en uzağa gittiği ilk görev" olarak da tarihe geçecek. Bu süre zarfında ekip, kadın astronotlar tarafından gerçekleştirilen en yüksek irtifadaki uzay uçuşu rekorunu da kıracak.

5 GÜN SÜRECEK

Toplamda 5 gün sürecek görev esnasında mürettebat, zamanlarını çeşitli bilim tabanlı aktivitelerle geçirecek. Toplamda 36 bilimsel çalışma yapılacak. Buradan elde edilecek tecrübe ve bilgi birikiminin, insanlığı Ay'a hatta oradan Mars'a ulaştıracak teknolojiler için de yol göstereceği öngörülüyor.

Polaris Dawn, uzay uçuşunun ve uzay radyasyonunun insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak amacıyla araştırma yapacak.

Ay'da bir üs ve Mars'ta bir şehir inşa etmek binlerce uzay giysisi gerektireceğinden, bu görevle gelecekteki uzun süreli görevlerde uzay giysileri için ölçeklenebilir bir tasarıma doğru önemli adımlar atılmış olacak.

Polaris Dawn mürettebatı, uzayda Starlink lazer tabanlı iletişimleri test eden ilk mürettebat olacak ve Ay, Mars ve ötesine yapılacak görevler için gerekli olan gelecekteki uzay iletişim sistemleri için değerli veriler sağlayacak.

Yörüngedeyken mürettebat, uzay radyasyonunun insan biyolojik sistemlerini nasıl etkilediğinden uzun süreli uzay uçuşuyla ilişkili beyinsel fonksiyonların nasıl etkilendiğine kadar hem dünyadaki hem de gelecekteki uzun süreli uzay uçuşları sırasında insan sağlığına ilişkin anlayışı geliştirmek için bilimsel araştırmalar yürütecek.