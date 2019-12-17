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BİLİM-TEKNOLOJİ

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SpaceX, ''Ka-bant'' internet uydusunu fırlattı

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Japon ve Singapurlu şirketlere ait yeni nesil internet hizmet uydusunu fırlattı.

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"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon internet operatörü Sky Perfect JSAT ile Singapurlu uydu hizmet şirketi Kacific Broadband Satellites'ın sahibi olduğu "JCSAT 18/Kacific-1" uydusu, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Caneveral Üssü'nden uzaya gönderildi.

Amerikan Boeing firması tarafından üretilen uydunun Güney Pasifik bölgesinde 25 ülkeye yüksek frekansta uydu interneti hizmeti vermesi planlanıyor.

Ka-bant uydular, mevcut C ve Ku-bant uydulara göre daha yüksek frekansta uydudan internet erişimi sağlıyor.

SpaceX'in bu yılki 13. uzay görevi olan fırlatışta aynı Falcon 9 roketi üçüncü kez kullanıldı.

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