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SpaceX, Kanada'nın üç uydusunu gönderiyor: Canlı yayın

SpaceX bugün, Falcon 9 roketi ile Kanada'ya ait 3 radar uydusunu yörüngesine gönderecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Türkiye saati ile 17:17'de ABD'nin Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirmeyi planlıyor. SpaceX bu lansmanda yörüngeye Kanada'ya ait 3 radar uydusunu yörüngesine gönderecek.
 
Radarsat Constellation Mission (RCM), Kanada Uzay Ajansı'nın Radarsat-2 uydusunun halefi olup Kanada'nın radar görüntüleme uydu sistemleri için üçüncü kuşağın başlangıcı olarak görülüyor. Radarsat-2 ve önceki Radarsat-1, tek uydudan oluşurken, Radarsat Constellation, kapsama sıklığını artırmak ve uyduların topladığı veriler için yeni uygulamalar sağlamak amacıyla üç uydu sistemi kullanacak. Falcon 9, üç uyduyu da Çarşamba günü tek bir fırlatma ile yörüngeye gönderecek.
 
Önceki Radarsat uzay aracı gibi, her RCM uyduları bir C-band sentetik açıklık radarı (SAR) yükü taşır. Uydunun Dünyaya bakan tarafında yer alan bir anten, sinyalleri geri yansıyan yüzeye iletir. SAR görüntüleme, uyduların dünyanın yüzeyini gece veya gündüz ve her türlü hava koşulunda gözlem yapmalarına izin verirken, görsel görüntüleme teknikleri açık gökyüzü ve güneş ışığında görüntü alabilir.
 
ALINAN GÖRÜNTÜLER ULUSAL SAVUNMA ALANADA DA KULLANILACAK
 
Radarsat Constellation tarafından çekilen görüntüler, ulusal savunma ekolojik ve afet izleme ve deniz gözetimi dahil olmak üzere bir dizi uygulamayı destekleyecek.
 
Uydular ayrıca, Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı'nın ilgilendiği alanlarda gemileri takip etmek, gemi navigasyonunu desteklemek, Kanada'nın kıyı bölgelerinde, ormanlarda ve sulak alanlarındaki değişiklikleri izlemek ve yardım için veri toplamak için kullanılacak. Uydular, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu bölgelerinin de deniz buzunu haritalayacak.
 
Uydunun diğer bir kullanım alanı ise, acil afet durum servislerinin müdahalesini planlamalarına ve durumları yönetmelerine yardımcı olacak. Özellikle sel, fırtına ve depremler gibi afetlerin görüntülerini toplamak olacak.
 
FIRLATMA İŞLEMİNİ BURADAN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ:
 

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