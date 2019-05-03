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SpaceX, kargo mekiğinin fırlatılışını erteledi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, bu sabah yapılması planlanan Dragon kargo mekiğinin fırlatılışını erteledi.

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SpaceX'den yapılan açıklamada, mekiğin fırlatılacağı Falcon roketinin ana ateşleyici modülünün, fırlatılışın ardından geri konacağı okyanus platformunda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle mekiğin uzaya gönderilişinin yarın sabaha ertelendiği duyuruldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyacak mekiğin salı günü yapılması planlanan fırlatılışı, istasyonda meydana gelen arıza nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Şirket, dün de personel taşıyıcı Crew Dragon mekiğinin 20 Nisan'daki yer testi sırasında alev alarak tahrip olduğunu bildirmişti.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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