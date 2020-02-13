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Bilim-Teknoloji

SpaceX, NASA'nın eski insanlı uzay seferleri yöneticisini işe aldı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) insanlı uzay seferlerinden sorumlu eski yöneticisi Bill Gerstenmaier'i danışman olarak görevlendirdi.

AA13.02.2020  14:19 - Güncelleme: 13.02.2020  14:19

Space.com internet sitesindeki haberde, SpaceX'ten konuya ilişkin yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Gerstenmaier'in danışman olarak şirketin uzay araçları güvenilirlik ekibinde yer alacağı belirtildi.

Gerstenmaier, NASA'da 2002-2005 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Ofisi Program Müdürü, 2005-2019 yıllarında ise İnsanlı Keşif Seferleri ve Operasyonları Yöneticisi olarak görev yapmıştı.

Gerstenmaier'in insanlı uzay yolculuğu konusundaki tecrübelerinden SpaceX'in UUİ'ye personel taşımak için ürettiği "Dragon Crew" ve Mars'a astronot taşımayı amaçlayan "Starship" uzay mekiklerinin geliştirilmesinde faydalanacağı tahmin ediliyor.

SpaceX, NASA'nın "ticari mürettebat geliştirme" programı kapsamında geliştirdiği Dragon Crew mekiğinin ilk insansız test seferini geçen yıl mart ayında yapmıştı. Mekiğin ilk insanlı test seferinin bu yıl içinde yapılması planlanıyor.

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