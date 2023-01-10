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Bilim-Teknoloji

SpaceX, OneWeb için 40 uydu birden fırlattı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderdi.

IHA10 Ocak 2023 Salı 10:33 - Güncelleme:
SpaceX, OneWeb için 40 uydu birden fırlattı
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Yörüngeye gönderilen yeni uydular sayesinde OneWeb'in internet hizmeti sağlama kapasitesinin artacağı öğrenildi. Ayrıca son görev, SpaceX'in Ukrayna savaşı öncesinde Rusya'dan uzay taşımacılığı hizmeti alan OneWeb için gerçekleştirdiği 2. fırlatma olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık'ta OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.

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