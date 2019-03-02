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Crew Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketi ile fırlatıldı

Astronotların Amerikan topraklarından tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak olan ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracı, Falcon 9 roketi ile ilk testine çıkıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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DM-1 isimli demo uçuşu, NASA'nın bütün insanlı uzay uçuşlarında kullanılmış ve günümüzde mevcut üç uzay mekiğinin fırlatma ve gözetme tesisi olarak kullanılan Kennedy Uzay Merkezi'nden Türkye saati ile saat 10:39'da yapıldı.
 
NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü bugün test etmeye hazırlanıyor. Test başarılı olursa NASA astronotları, 2019 yılı itibarıyla tekrar Amerikan topraklarından uzaya seyahat edebilecek.
 
DM-1 altı günlük bir uçuşun ardından Uluslarası Uzay İstasyonu'na ulaşacak ve dünyaya geri dönmeden önce birkaç hafta boyunca orada kalacak. DM-1 uzay aracında test amaçlı astronot kıyafeti giydirilmiş bir manken de bulunuyor. Aracın bu testinin başarılı olması halinde yılsonuna kadar ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.
 
Crew Dragon uzay aracının bugün yapılacak olan uçuş testi daha önce Aralık 2016, Mayıs 2017, Temmuz 2017, Ağustos 2017, Kasım 2017, Şubat 2018, Nisan 2018, Ağustos 2018, Kasım 2018, Aralık 2018 ve 17 Ocak 2019 tarihlerine ertelenmişti.
 
Crew Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir hafta kalıp daha sonra dünyaya geri dönerek Atlantik Okyanusu'na düşecek.
 
Fırlatma işlemnin buradan canlı olarak takip edebilirsiniz:
 

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