SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo kapsülü gönderiyor: Canlı yayın
Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, bu akşam Falcon 9 roketiyle Dragon kargo kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, bu akşam Falcon 9 roketiyle Dragon kargo kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak.
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu için 16. Ticari Servis misyonu olan CRS-16 Dragon kargo kapsülünü Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden 21:16'da (TSİ) fırlatacak.
Yaklaşık 2 bi 540 kilogram yük taşıyan kapsülde Dragon kapsülünde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmak üzere 250'den fazla bilimsel araştırma materyali ve istasyondaki mürettebat için gerekli gıda malzemeleri bulunuyor.
Fırlatmayı canlı olarak buradan izleyebilirsiniz
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