SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo kapsülü gönderiyor: Canlı yayın

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, bu akşam Falcon 9 roketiyle Dragon kargo kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak.

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu için 16. Ticari Servis misyonu olan CRS-16 Dragon kargo kapsülünü Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden 21:16'da (TSİ) fırlatacak.

Yaklaşık 2 bi 540 kilogram yük taşıyan kapsülde Dragon kapsülünde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılmak üzere 250'den fazla bilimsel araştırma materyali ve istasyondaki mürettebat için gerekli gıda malzemeleri bulunuyor.

Fırlatmayı canlı olarak buradan izleyebilirsiniz